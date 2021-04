Menzendorf

Der Zweckverband Grevesmühlen erneuert in Menzendorf Trinkwasserleitungen. Hintergrund ist, dass in Grieben eine neue Druckstation gebaut wird und die Leitungen in Menzendorf dem höheren Druck standhalten müssen. Mit dem Bau der Anlage in Grieben wurde im November 2020 begonnen und im Juni soll die neue Station in Betrieb genommen werden.

Bauarbeiten bis Ende Juni

„Voraussichtlich bis Juni werden auch die Arbeiten an den Leitungen in Menzendorf noch dauern“, sagt Lothar Kacprzyk, der für den Zweckverband die Bauarbeiten betreut. „Die Arbeiten haben sich etwas verzögert, weil die Druckstation vier Wochen später gekommen ist, als erwartet“, sagt er. In Menzendorf werde außerdem ein Druckminderungsschacht gebaut. Die Baumaßnahme des Zweckverbands betrifft Trinkwasserleitungen von Grieben bis zum Bünstorfer Weg in Schönberg. 

Von Malte Behnk