Messstation in Selmsdorf soll’s klären: Gift der Deponie Ihlenberg in der Luft?

Selmsdorf

Nach jahrelangem Kampf haben die Gemeinde Selmsdorf und die Bürgerinitiative „Stoppt die Deponie Schönberg“ das Ziel erreicht: Eine Luftmessstation wird bald in Selmsdorf stehen. Das bestätigte das Schweriner Umweltministerium auf Anfrage. Die Messungen sollen 2023 beginnen. Das Ministerium erwartet Kosten im mittleren sechsstelligen Bereich. Bezahlt werden sie vom Betreiber der Deponie, der landeseigenen Ihlenberger Abfallentsorgungsgesellschaft (IAG).

Der Selmsdorfer Bürgermeister Marcus Kreft macht klar, um was es der Gemeinde seit Jahren geht: „Wir wollen wissen: Welche Emissionen kommen von der Deponie?“ Deshalb sei eine Luftmessstation wichtig. Kreft und andere Kommunalpolitiker haben immer wieder die Station gefordert.

Jetzt erklärt das Umweltministerium: „Auf Initiative der Gemeinde Selmsdorf und mit fachlicher Unterstützung des neuen Ministeriums für Klimaschutz, Landwirtschaft, ländliche Räume und Umwelt sowie des Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie setzt die IAG als Betreiber das Konzept in Federführung um.“ Das passiere im Sinne einer offensiven Öffentlichkeitsarbeit. Die IAG sei gesetzlich nicht dazu verpflichtet.

Bürgerinitiative fordert unabhängigen Gutachter

Gemeindevertreter Udo Gutschke von der Wählergemeinschaft „Bürger für Selmsdorf“ sagt: „Je transparenter, desto besser.“ Jahrelang Mühen der Kommunalpolitiker hätten sich gelohnt. Das grüne Licht für die Messstation sei der Schritt in die richtige Richtung. „Wir müssen sehen, was es bringt.“

Haat-Hedlef Uilderks von der Bürgerinitiative „Stoppt die Deponie Schönberg“ meint: „Es ist zumindest ein Anfang.“ Geklärt werden müsse, was gemessen wird und wo. Uilderks sagt: „Gut wäre in Luv und Lee zu messen, um zu wissen: Was kommt von der Deponie.“ Ein unabhängiger Toxikologe solle eingeschaltet werden – möglichst ein Fachmann von einer Universität.

2019 und 2020 standen Luftmessgeräte am Rand der Deponie

Von Juni 2019 bis Mai 2020 standen Luftmessgeräte an den nördlichen, westlichen und südlichen Rändern des Deponiegeländes. Ein Hamburger Unternehmen sollte die Emissionen im Auftrag der IAG messen. Nach seinen Angaben wurden an den Messpunkten keine Grenzwerte überschritten. Auch andere Auffälligkeiten gab es laut Umweltministerium nicht.

„Wir wollen wissen: Welche Emissionen kommen von der Deponie?", sagt Marcus Kreft (SPD), Bürgermeister in Selmsdorf.

Jetzt werde überprüft, ob außerhalb der Deponie Schadstoffe in der Luft die menschliche Gesundheit gefährden könnten. Zuerst sollen Experten ein Ausbreitungs- und Strömungsmodell erstellen. Das Ziel: Messen am „Punkt der größten möglichen Immission.“

Das Umweltministerium rechnet nach eigenen Angaben damit, dass das Modell Ende 2022 fertig sein wird. Dann werde festgelegt, wo genau gemessen wird und was.

Nach Ozon-Alarm: Luftmessstation gegenüber Deponie abgebaut

In den 90er Jahren stand eine Luftmessstation an der B 104 – direkt gegenüber der Deponie. Im Juni 2000 wurden hier die höchsten Ozonwerte in ganz Deutschland gemessen. Kurz darauf baute das Land die Station ab. Das Landesamt für Landwirtschaft und Umwelt erklärte, Wetter und Autoverkehr seien für die hohen Werte verantwortlich – nicht die Deponie. Sie sondere kein Ozon ab. Gemeinde, Bürgerinitiative und der Landkreis Nordwestmecklenburg kritisierten den Abbau scharf.

2010 teilte das Landesamt mit, es habe die Messungen erneut geprüft. Aus ihnen habe sich aber keine besondere Belastung der Region ableiten lassen.

Von Jürgen Lenz