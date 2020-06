Grevesmühlen

Die Metropolregion Hamburg erstreckt sich über insgesamt 17 Landkreise, drei kreisfreie Städte und natürlich die Hansestadt Hamburg. Nordwestmecklenburg ist seit vielen Jahren Teil dieser Initiative, die zum Ziel hat, der Region rund um Hamburg eine Stimme zu verleihen. „Es ist etwas anderes, ob Nordwestmecklenburg in Europa oder auch weltweit für sich Werbung macht, oder ob wir im Verbund als Metropolregion Hamburg auftreten“, sagt Landrätin Kerstin Weiss. „Aber das ist nur ein Aspekt, es geht um sehr viel mehr.“

Um Wirtschaft beispielsweise, so wird aktuell wieder der Metropolitaner Award beworben. Klingt kompliziert, ist aber nichts anderes als die Würdigung von Menschen und Unternehmen in der Metropolregion. Und Nordwestmecklenburg ist in diesem Jahr zweimal unter den Nominierten. Klaus Jarmatz für seine Leistungen in und für die Schaalseeregion ist einer der Kandidaten für den Preis, ein anderer in der Kategorie „Unternehmen“ ist der Büromöbelhersteller Palmberg aus Schönberg. Abstimmen können die Nordwestmecklenburger übrigens im Internet unter www.metropolitaner.de.

Einheitstarif für den ÖPNV als eine Idee

Auch das, so Kerstin Weiss, sei ein Erfolg der langjährigen Zusammenarbeit der Partner innerhalb des Verbundes. Denn es gehe nicht, wie der Name suggeriere, darum, dass die Menschen beispielsweise per einheitlichem ÖPNV-Tarif so schnell wie möglich nach Hamburg kämen. „Nein, es geht auch darum, dass die Menschen aus Hamburg und den anderen Mitgliedern auch zu uns kommen. Und dafür wäre ein Einheitstarif sinnvoll.“ Dann könnten Kunden in Hamburg eine Fahrkarte kaufen, die für sämtliche Verkehrsmittel in der Metropolregion gültig sei. Das ist im Moment noch Zukunftsmusik, aber eine, die durchaus realistisch ist. Dass der Begriff der Metropolregion für die Menschen hierzulande wenig greifbar sei, das weiß auch Kerstin Weiss. Dennoch: „Wir haben als Nordwestmecklenburg viele sehr gute Argumente, um in diesem Verbund eine wichtige Rolle zu spielen.“ Allein die Tatsache, dass viele Hamburger und Schleswig-Holsteiner als Urlauber oder Tagesgäste an die Küste Mecklenburgs reisen würde, zeige, welche Vorteile der Nordwestkreis habe. „Ich lebe selbst in Dassow, und ich kann mir keine schöne Gegend vorstellen“, so Kerstin Weiss. Dass die Metropolregion dafür Werbung mache, sei einfach unbezahlbar.

