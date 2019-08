Boltenhagen

Obwohl es im Vorfeld erneut eine Diskussion um die Lautstärke der Musik und ein Verfahren am Verwaltungsgericht Schwerin gegeben hatte, erlebten Zuschauer und Musiker am Donnerstagabend einen ausgelassenen Start ins viertägige Seebrückenfest in Boltenhagen. Richter hatten am Mittwoch entschieden, dass die größte Party der Kurverwaltung stattfinden darf.

Geschätzt 2500 Urlauber, Tagesgäste und Menschen aus der Region waren in den Kurpark gekommen, um mit ESC-Finalist Michael Schulte und seiner Band zu feiern. Die Band „Blackbird“ stimmte das Publikum bereits eine Stunde auf den Abend ein, bevor der rothaarige Sänger auf die Bühne der Kurmuschel trat. In Anspielung auf die Kritik, die bei vielen Boltenhagenern auf Unverständnis gestoßen war, sagte Michael Schulte in der Mitte seines Programms: „Wir spielen jetzt unser lautestes Stück. Daher nehmen wir mal die kleineren und leisen Instrumente.“

Bevor Michael Schulte auf die Bühne kam, bot die Band „Blackbird“ ein musikalisches Programm. Quelle: MALTE BEHNK

Trotz einer genauen Begrenzung der Lautstärke der Bühnentechnik kam die Musik des Buxtehuders beim Publikum sehr gut an. Mit dem Angebot von Speisen, Bierspezialitäten, Bowle, Flammkuchen und Cocktails waren die Konzertbesucher im Kurpark rundum versorgt.

Sorgten für Erfrischung: (v.l.) Lisa Schenzle, Jana Schenzle und Annika Heinrich verkauften selbst gemachte Bowle. Quelle: MALTE BEHNK

Auch das Wochenende ist mit vielen Höhepunkten gespickt: Vor dem großen Höhenfeuerwerk am Samstag, das Pyrotechniker Ulrich Sager gegen 23 Uhr von der Seebrücke aus zündet, sorgt auf der Bühne im Kurpark die Partyband „Skyline“ für die passende Unterhaltung. Am Sonntag, 4. August, wird von 14 bis 18 Uhr ein Kinderfest im Kurpark gefeiert und die Band „Slowhand“ covert die bekanntesten Songs von Eric Clapton.

Malte Behnk