Rüting

Ernst, aber nicht hoffnungslos, ist die Lage der Milchbauern in Nordwestmecklenburg. „Die Lage ist angespannt“, sagt Jens Oldenburg. Der 53-Jährige ist Vorstandsvorsitzender der Genossenschaft „Agrarprodukte Rüting“, Mitglied des Fachausschusses Milch im Kreisbauernverband und gehört der Vertreterversammlung bei der Molkerei Arla an.

Was Jens Oldenburg und anderen Milchbauern im Landkreis Hoffnung macht: „Wir haben positive Signale am Markt.“ Die Betriebe würden Milchpreise benötigen, die weit über 40 Cent liegen.

Arla zahlt 42 Cent pro Kilogramm Milch

Arla gibt derzeit 42 Cent pro Kilogramm. Nach Jens Oldenburgs Auskunft zahlt das Unternehmen im Jahresvergleich mehr als die meisten anderen Molkereien.

Im Frühjahr dieses Jahres waren die Preise noch deutlich niedriger. Seitdem sind für die Erzeuger allerdings auch die Kosten gestiegen.

Tierwohl und Umwelt: Landwirte erwarten klare Signale der Politik

Was Jens Oldenburg und seine Berufskollegen ebenfalls bewegt, ist die Frage, welche Kriterien für Tierwohl und Umweltschutz künftig gelten werden. Es gebe eine Erwartungshaltung gegenüber den Regierungen in Bund und Land. „Wir brauchen eine Langfristigkeit“, macht Oldenburg deutlich. Nur so können Landwirte vernünftig planen und investieren.

Diese Ansicht teilt Petra Böttcher, Geschäftsführerin des Kreisbauernverbands Nordwestmecklenburg. Sie erläutert: „Viele Betriebe haben einen Investitionsstau, weil in den letzten Jahren das Geld nicht da war.“ Der Milchpreis war zu niedrig.

In diesem Jahr hat wieder ein Milchbauer aufgegeben

Noch gibt es nach Auskunft des Veterinäramtes in Nordwestmecklenburg 347 Rinderhalter mit insgesamt 39 862 Tieren, darunter 47 Milchviehbetriebe, in denen rund 17 000 Kühe gemolken werden, doch es werden immer weniger. Im Mai dieses Jahres gab in Bad Kleinen ein weiterer Betrieb auf.

Petra Böttcher begrüßt, dass die Erzeuger jetzt mehr für die Milch bekommen als Anfang des Jahres. Sie erklärt jedoch: „Auskömmlich ist es noch nicht und es sind noch Löcher aus den letzten Jahren zu stopfen.“

Zudem seien nicht nur die Milchpreise gestiegen, sondern auch die Kosten für Futtermittel, Energie und Versicherungen. Die Geschäftsführerin des Kreisbauernverbands bedauert: „Es ist für die Betriebe am Ende nichts übrig. Das ist bitter.“ Der Einzelhandel spiele dabei eine wichtige Rolle.

Viele Betriebe stecken im Investitionsstau

Petra Böttcher nennt ein weiteres Problem, das Milchbauern in Nordwestmecklenburg plagt: Die politischen und rechtlichen Signale sind laut der Geschäftsführerin des Kreisbauernverbands Nordwestmecklenburg nicht eindeutig.

Immer weniger Nutztiere in MV 485 000 Rinder werden nach Auskunft des Schweriner Landwirtschaftsministeriums in Mecklenburg-Vorpommern gehalten. Seit Jahren werden es immer weniger. Vor der Wende waren es 1,3 Millionen. Noch drastischer der Rückgang bei Schweinen: von 2,7 Millionen im Jahr 1989 auf jetzt 762 000. „Wir haben inzwischen die geringste Viehdichte in ganz Deutschland“, sagt Till Backhaus (SPD), Minister für Klimaschutz, Landwirtschaft, ländliche Räume und Umwelt.

Landesbauernverbandspräsident Detlef Kurreck erläutert, um was es auch geht: „Wir haben ein Baurecht, das nicht mit dem Umweltrecht harmonisiert.“ Das Genehmigungsverfahren sei eigentlich ein Verhinderungsverfahren. Es gebe hohe Anforderungen sowohl beim Tierwohl als auch beim Umwelt- und Naturschutz. „Und dazwischen sind wir Bauern, die der künftigen Generation Antworten geben müssen, wie die Landwirtschaft der Zukunft aussehen soll.“

Bauernpräsident warnt: Tierhalter sind in desaströser Lage

Nach Kurrecks Angaben stecken die Tierhalter in Mecklenburg-Vorpommern in einem Dilemma fest: „Sie werden zwischen der gesellschaftlichen Forderung nach mehr Tierwohl, den Vorgaben der Baugesetzgebung und nicht zuletzt den Marktpreisen für Fleisch und Milch zerrieben.“ Die aktuelle Kostenexplosion bei Energie, Rohstoffen und Verbrauchsmaterialien verteuere die landwirtschaftliche Produktion im Rekordtempo. Die Tierhalter befänden sich momentan in einer desaströsen Situation.

Detlef Kurreck hebt, wie Petra Böttcher, die Rolle des Einzelhandels hervor. Er sagt, es sei nicht nur nötig, dass die lebensmittelverarbeitende Branche die gestiegenen Kosten bei den Verhandlungen mit den Abnehmern einpreist. Die Einzelhändler müssten sie am Ende an die Verbraucher weiterreichen.

„Aber nur, wenn dieses Geld dann auch bei den Landwirten ankommt, sind sie in der Lage, auch künftig regionale Lebensmittel in höchster Qualität zu erzeugen“, sagte Kurreck auf dem Bauerntag, bei dem Landwirte und Politiker über die Frage diskutierten: „Quo vadis, Nutztierhaltung Deutschland?“

Frauen und Männer in Nordwestmecklenburg arbeiten Tag für Tag für die Versorgung der Bevölkerung mit Milch – auch an Weihnachten, Silvester und Neujahr. Jens Oldenburg sagt: „Die Arbeit muss in der gleichen Qualität und im gleichen Umfang gemacht werden wie an anderen Tagen.“ Die Genossenschaft bemühe sich, den Dienstplan so zu gestalten, dass das Familienleben nicht zu kurz kommt.

Vier Mitarbeiter sind im Stall im Einsatz. Zweimal am Tag werden die 350 Kühe gemolken: von 3.30 bis 7.30 Uhr und von 14.30 bis 18.30 Uhr. Die Molkerei holt in der Genossenschaft „Agrarprodukte Rüting“ alle zwei Tage 18 500 Kilogramm Milch ab.

Von Jürgen Lenz