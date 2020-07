Millionen für den Denkmalschutz: Diese Frau ist der Engel von Mecklenburg 

Dorf Mecklenburg

Sie liebte barocke Engelsfiguren – vor allem in der Kirche. Am Ende sorgte die Freifrau mit ihrem Vermächtnis dafür, dass sie für viele Dorfkirchen in Mecklenburg-Vorpommern zu einem rettenden Engel wird.

Nein, es war nicht einfach, sie aus ihrer Reserve zu locken. Eine Dame von aristokratischer Zurückhaltung – so bleibt Ella Freifrau von Lüttwitz-Heinrich (1925–2019) all denen im Gedächtnis, die sie näher kennenlernen durften. 2007 hatte sie in der Deutschen Stiftung Denkmalschutz eine treuhänderische Stiftung errichtet. Die Interieurs evangelischer Dorfkirchen in Mecklenburg-Vorpommern sollten damit erhalten werden.

Anzeige

Einer der höchsten Nachlässe

Nie ist sie wie eine Mäzenin aufgetreten, die mit großer Geste ihr Füllhorn schwenkt. Nie wollte sie von den Gemeinden vor Ort hofiert werden. Fast scheu hat sie vermieden, wohlhabend und freigiebig zu erscheinen. Und dann kam die große Überraschung: Als Ella Freifrau von Lüttwitz im vergangenen Jahr hochbetagt verstarb, vermachte sie der Deutschen Stiftung Denkmalschutz mehrere Millionen Euro – einen der höchsten Nachlässe, den die Stiftung je erhalten hat. Damit hatte niemand gerechnet.

Weitere OZ+ Artikel

Versprechen vor dem Tod

Aber wer war Ella von Lüttwitz? Wie fand sie zur Denkmalpflege? Unsere Spurensuche beginnt kurz nach dem Krieg: 1945 von Posen in den Westen geflüchtet, kommt die damals 19-Jährige auf dem schleswig-holsteinischen Gut Emkendorf unter. Zehn Jahre später heiratet sie Helmuth Heinrich, den Sohn des Gutsbesitzers. Das 1730 erbaute und später klassizistisch überformte Herrenhaus wurde dank der literarischen Salons um 1800 als „ Weimar des Nordens“ gerühmt. Doch die große Zeit ist längst vergangen: Das Haus ist in schlechtem Zustand, verwohnt, das historische Mobiliar verloren. Der Schwiegervater nimmt Ella von Lüttwitz-Heinrich vor seinem Tod das Versprechen ab, das heruntergekommene Anwesen wiederherzurichten. Mit Sachverstand, mit Fingerspitzengefühl und mit einem erfahrenen Architekten an ihrer Seite löst sie es über die Jahrzehnte ein.

Kontakt zu Stifterehepaar

Dass sie ein „Händchen“ für Denkmalpflege hat, ist offenkundig. So reift die Idee, sich auch über diese Aufgabe hinaus für historische Bauwerke zu engagieren. Der Architekt Wulf Herrmann gibt ihr den Rat, sich an die Deutsche Stiftung Denkmalschutz zu wenden. Er stellt auch gleich den Kontakt zu einem ihm bekannten Kieler Stifterehepaar her: Dr. Irmtraut und Professor Dr. Gotthilf Hempel haben schon 1996 die treuhänderische Stiftung „Kirche im Dorf“ gegründet. Man trifft sich zum Kaffeetrinken, Hempels erzählen, was sie mit ihrer Stiftung unter dem Dach der DSD schon alles bewirken konnten.

Die beiden sind so begeistert und überzeugt, dass Ella von Lüttwitz Feuer fängt. Ein Anstiften zum Stiften – mit weitreichenden Folgen! Es folgen diverse Beratungsgespräche mit der Deutschen Stiftung Denkmalschutz. Schließlich ist klar: Evangelische Dorfkirchen und ihr Inventar möchte sie bewahren. So bescheiden sie normalerweise war, so resolut trat die Freifrau auf, wenn es um die Auswahl der einzelnen Projekte ging. Kritisch nahm sie den Zustand des Bauwerks in Augenschein und konnte dann – so hinreißend die Ausstattung auch sein mochte – rigoros ablehnen.

Das Dach muss gemacht sein

Dass die Gebäudehülle bereits gesichert war, war ihr sehr wichtig. „Erst muss das Dach gemacht sein!“ Diesen Ausspruch bekamen so manche Pfarrerin und so mancher Denkmalpfleger zu hören. Und auf noch etwas legte sie größten Wert: Ella von Lüttwitz wollte bei Restaurierungsmaßnahmen nicht als alleinige Geldgeberin agieren. Stets war sie darauf bedacht, dass möglichst viele den Topf befüllen.

So kann man die Stiftung bedenken Mit Blick auf die Verantwortung gegenüber kommenden Generationen bedenken immer mehr Menschen die Deutsche Stiftung Denkmalschutz in ihrem Testament. Die Stiftung ist von der Erbschaftssteuer befreit. Das Vermögen kommt ohne Abzüge der Stiftungsarbeit zugute. Hier der Kontakt zum Stifter- und Testament-Service: Christiane Feulner (Telefon 0228 / 9091 200, testamente@denkmalschutz.de, www.denkmalschutz.de/letzter-wille)

Es sollte ein Gemeinschaftswerk sein, das alle nach ihren Kräften stemmen. Solange es ihr möglich war, hat sie die Orte, die von ihrer Stiftung bedacht wurden, persönlich besucht. Selbst mit der 90-jährigen Freifrau auf der Rückbank ist das Ehepaar Hempel noch durch Mecklenburg gefahren, nach Warlitz, Uelitz, Bibow und Dorf Mecklenburg. Hempels haben schnell gespürt, „wohin die Liebe ging“. Barocke Engelsfiguren waren es, die Ella von Lüttwitz sofort in ihren Bann zogen: „Da leuchteten ihre Augen!“

Großes Projekt in Dorf Mecklenburg

Für Engel hatte sie ein besonderes Faible – wie hier am Altar der Kirche von Dorf Mecklenburg. Das bedeutende Kunstwerk von 1622 ist mittlerweile fertig restauriert. Quelle: Prof. Dr. Gotthilf Hempel

Eines der letzten großen Restaurierungsprojekte, die zu Lebzeiten der Stifterin durchgeführt wurden, betraf Dorf Mecklenburg. Das idyllische Ensemble der kleinen Kirche mit dem lindengesäumten Friedhof, dem Pfarrhaus samt Garten, Pfarrwitwenhaus und Pfarrscheune hatte es ihr besonders angetan – es erinnerte sie an das elterliche Schloss Warow mit seiner Landwirtschaft. Die herzogliche Kirche hatte 1622 ihren monumentalen Reformationsaltar erhalten: ein künstlerisch herausragendes Schnitzwerk, entstanden an der Schwelle von der Renaissance zum Barock. 2012–17 konnte schrittweise die barocke Farbfassung freigelegt werden.

Es folgte das Altargehege, das seit Sommer 2019 wieder in seiner alten Schönheit strahlt. „Diese frohe Kunde konnten wir ihr glücklicherweise noch überbringen“, erzählt Professor Hempel. „Dass der Erzengel Gabriel wieder an seinem Platz steht, war ihr doch so wichtig.“

„Eine Kirche ist nur gut, wenn man das Ensemble zusammenhält!“, hatte Ella von Lüttwitz immer betont. Dank ihres Nachlasses ist das auf lange Sicht gewährleistet. Mit dem Vermächtnis bleibt nicht nur dieses Kleinod in Mecklenburg-Vorpommern für immer mit ihr verbunden.

Hinweis der Redaktion: Der Abdruck des Artikels erfolgt mit freundlicher Genehmigung der Redaktion Monumente (Juni-Ausgabe 2020), Magazin der Deutschen Stiftung Denkmalschutz, Bonn

Von Bettina Vaupel