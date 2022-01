Schönberg/Schwerin

Seit dieser Woche läuft vor dem Schweriner Landgericht der Prozess gegen einen 47-jährigen Familienvater aus Nordwestmecklenburg, dem vorgeworfen wird, die anfangs sieben Jahre alte Freundin seiner Tochter über einen Zeitraum von anderthalb Jahren missbraucht zu haben.

Der Angeklagte hat die Taten, die sich in seinem Auto beziehungsweise in seinem Haus nahe der Landesgrenze zu Schleswig-Holstein ereignet haben, gestanden. Insgesamt geht es um 27 Fälle.

Ertappt worden war Michael E., weil er im Februar vergangenen Jahres einen USB-Stick im Fernseher der Familie vergessen hatte. Seine damalige Lebensgefährtin und Mutter der gemeinsamen Tochter entdeckte die Fotos und Videos auf dem Stick. E. hatte sämtliche Taten mit einer Handykamera gefilmt und abgespeichert. Teilweise hatte sogar das Opfer die Kamera gehalten.

Wie im Laufe des Verfahrens deutlich geworden war, hatte der 47-Jährige, der seit Februar 2021 in Untersuchungshaft sitzt, sich das Vertrauen des Opfer erschlichen. Er hatte dem Mädchen, das aus einer Familie aus Schönberg stammt, sogar Geld und ein Handy geschenkt als Gegenleistung für sexuelle Handlungen.

20 000 Euro Schmerzensgeld

Dass dem Mann am Ende des Verfahrens, das Urteil wird Ende März erwartet, eine Haftstrafe erwartet, die sieben Jahre nicht übersteigen wird, liegt daran, dass es am ersten Verhandlungstag eine sogenannte Verständigung zwischen den Verfahrensbeteiligten gegeben hatte.

Was in den vergangenen Jahren oft als „Deal“ bezeichnet wurde und inzwischen offiziell verboten worden ist, ist heute eine Möglichkeit, langwierige Verfahren abzukürzen, oder – wie in diesem Fall – den Opfern die Aussage im Gerichtssaal zu ersparen.

So hatten sich Staatsanwaltschaft, Richter und Verteidigung dahingehend geeinigt, dass bei einer geständigen Einlassung des Angeklagten, das Strafmaß zwischen fünf Jahren, drei Monaten und sieben Jahren liegen werde. Da der 47-Jährige über seinen Anwalt die Vorwürfe vollständig eingeräumt hatte, bleibt dem Opfer nun der Auftritt im Zeugenstand erspart.

Michael E. verpflichtete sich zudem, dem Mädchen 20 000 Euro Schmerzensgeld zu zahlen. Auch das ist Bestandteil der Verständigung gewesen.

Von Michael Prochnow