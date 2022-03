Schönberg/Schwerin

Seit Mitte Januar muss sich Familienvater Michael E. (47) vor dem Schweriner Landgericht wegen mehrfachen sexuellen Missbrauchs von Minderjährigen verantworten. Er hatte die Freundin seiner Tochter über einen Zeitraum von anderthalb Jahren immer wieder vergewaltigt. Die Taten, die er größtenteils mit Mobiltelefon gefilmt hatte, ereigneten sich in einem Zeitraum von anderthalb Jahren im Raum Schönberg. Aufgeflogen war E., weil er einen USB-Stick mit Fotos und Videos im Fernseher im Wohnhaus der Familie vergessen hatte. Seit seiner Festnahme im Februar 2021 sitzt der gelernte Industriemechaniker, der bis zu seiner Festnahme als Lkw-Fahrer in Lübeck gearbeitet hatte, in der JVA Waldeck in Untersuchungshaft.

Zum Verhandlungsauftakt hatte E. über seinen Anwalt eine Erklärung verlesen lassen, in der er sämtliche Vorwürfe einräumt. Zudem hat er bereits 20 000 Euro an das Opfer gezahlt. Aufgrund der geständigen Einlassung und der freiwilligen Zahlung, die unabhängig von Schmerzensgeld erfolgt, hatten sich Gericht, Staatsanwaltschaft und Verteidigung darauf geeinigt, dass sich das Strafmaß zwischen fünf Jahren und drei Monaten sowie sieben Jahren bewegen wird.

Erhebliche Probleme in der U-Haft

Das Gebäude des Landgerichtes am Demmlerplatz. Quelle: Jens Büttner/dpa

Jetzt kam heraus: Michael E. hat offenbar erhebliche Probleme in der Untersuchungshaft. Wie er vor Gericht erklärte, habe er dort „schmerzhafte Erfahrungen“ gesammelt. Der schmächtige 47-Jährige berichtete, dass Mitinsassen herausgefunden hätten, weshalb er im Knast sitze. „In Waldeck habe ich gelernt, was ich für einen Scheiß gemacht habe.“ Als Industriemechaniker habe er sich für die Werkstatt im Gefängnis gemeldet, um sich mit Arbeit abzulenken. Doch die anderen Häftlinge hätten ihn immer wieder spüren lassen, was sie von ihm hielten. „Ich wurde mit Öl übergossen, Anspucken war auch keine Seltenheit.“ Auch körperliche Übergriffe soll es gegeben haben. Er habe sich dann zurückgezogen auf seine Zelle. Die Wärter hätten zwar versucht, ihn zu schützen. „Aber es ist immer wieder passiert.“ Er habe, um in Ruhe gelassen zu werden, sogar anderen Häftlingen von seinen Einkäufen abgegeben. Geholfen habe es jedoch nichts.

Zeugin bricht weinend zusammen

Das Gericht nahm die Aussage des Angeklagten zur Kenntnis. Ob es strafrechtliche Konsequenzen

Der Eingang zum Verhandlungssaal. Quelle: Michael Prochnow

haben wird, dass Michael E. indirekt der Gefängnisleitung vorwirft, ihn nicht ausreichend zu schützen, ist unklar. Wesentlich bedeutsamer für Richter Armin Lessel, Staatsanwaltschaft, Nebenklage, Gutachterin und Verteidigung war im Rahmen des Prozesses die Aussage der Nichte des Angeklagten. Die 30-Jährige war unmittelbar vor Verhandlungsbeginn vor dem Gerichtssaal mit einem Weinkrampf zusammengebrochen. Erst mit erheblicher Verzögerung konnte die Tochter der Halbschwester des Angeklagten in den Zeugenstand gerufen werden. Warum sie so emotional reagiert hatte, wurde schnell deutlich.

„Er hat mir aus Spaß den Po versohlt“

Wie sich herausstellte, gibt es in der Vergangenheit von Michael E. vermutlich noch mehr Fälle, die die Ermittler interessieren dürften. Die Nichte, die aussagte, dass sie eine sehr enge Beziehung zu dem Angeklagten gehabt habe, er sei für sie so etwas wie ein Vater gewesen, schilderte einen Fall aus ihrer Kindheit, der sich in der Wohnung ihrer Großeltern, also der Eltern von E. zugetragen haben soll. „Oma und Opa waren nicht zu Hause und Michi und ich waren in der Badewanne“, berichtete die 30-Jährige. „Er hat mir gesagt, dass es völlig ok ist, wenn ich seinen Penis anfasse.“ Später, so erinnerte sie sich, seien sie beide nackt ins Bett gegangen, hätten Fernsehen geschaut und gerangelt. „Er hat mir dann den Po versohlt aus Spaß.“

Immer wieder brach die junge Frau während ihrer Zeugenaussage in Tränen aus. Gleichzeitig beteuerte sie, dass Onkel Michi für sie immer da gewesen sei und sie mit ihm über alles habe reden können all die Jahre. „Aber nach der Sache damals hat er gesagt, ich darf nicht darüber reden, sonst holen sie ihn weg.“ Das habe sie nicht gewollt und deshalb geschwiegen. Wie alt sie damals gewesen sei, daran könne sie sich nicht erinnern. „Ich war ein Kind.“ Ob es später zu ähnlichen Übergriffen gekommen sei, auch das könne sie nicht mit Bestimmtheit sagen. Aber dass sie, auch als sie älter gewesen sei, auch mal nackt mit ihrem Onkel auf dem Bett gelegen habe, das habe es gegeben. Mehr könne sie dazu nicht sagen.

Sexleben? „Alles ganz normal“

Michael E. selbst sagte nichts zu dieser Aussage. Auf Nachfrage des Richters erklärte sein Anwalt, dass er sich dazu aktuell nicht äußern werde. Im Rahmen seiner Aussage, die sich auf seinen Lebenslauf bezog, zeigte er sich offen und antwortete auf Nachfragen. Wie glaubwürdig diese Angaben jedoch sind, bleibt offen. Auf die Frage des Staatsanwaltes, wie und wann er denn gemerkt habe, dass Kinder ihn erregen würden, schüttelte er energisch den Kopf. „Definitiv nicht.“ Er habe in den Jahren immer Freundinnen gehabt. Auch mit seiner Lebensgefährtin habe er tollen Sex gehabt. Vor Gericht zählt er ein halbes Dutzend Frauennamen auf, mit denen er seit seiner Jugend Beziehungen gehabt habe. „Alles ganz normal.“

Hilfsbereit aber manipulativ

Seine Halbschwester sowie weitere Zeugen beschreiben ihn als hilfsbereit, aber auch als überheblich. „Wenn Menschen nicht in seine Norm passten, dann hat er sie von oben herab behandelt und erniedrigt.“ Er könne gut reden, bestätigen mehrere Zeugen, Menschen dazu bringen, ihm zu vertrauen. Selbst das Opfer, zu Beginn der Taten sieben Jahre alt und immer noch in psychologischer Behandlung, hält immer noch zu ihm. Das Mädchen hatte sogar bei der Vernehmung durch die Behörden E. teilweise in Schutz genommen. Ähnlich reagierte nun auch die 30-jährige Nichte im Gerichtssaal. Zwar schilderte sie die Erinnerungen aus ihrer Kindheit, die einen Missbrauch vermuten lassen. Aber gleich darauf beteuerte sie, dass ihr Onkel für sie einer der wichtigsten Menschen sei.

Von Michael Prochnow