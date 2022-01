Schönberg/Schwerin

Seit Mitte Januar muss sich ein 47-Jähriger aus Nordwestmecklenburg vor dem Schweriner Landgericht wegen des mehrfachen sexuellen Missbrauchs von Minderjährigen verantworten. Familienvater Michael E., der bis zu seiner Festnahme als Lkw-Fahrer gearbeitet hatte, hat über seinen Anwalt die Vorwürfe eingeräumt. Er befindet sich seit Februar 2021 in Untersuchungshaft. Am Freitag hat seine ehemalige Lebensgefährtin vor dem Gericht ausgesagt.

In der bis April angesetzten Verhandlung geht es um insgesamt 17 Taten, die sich über einen Zeitraum von anderthalb Jahren im Raum Schönberg ereigneten. Zu Beginn der Übergriffe im Sommer 2019 war das Opfer – es handelt sich dabei um die gleichaltrige Freundin seiner Tochter – sieben Jahre alt.

Durch einen Zufall waren die Fälle ans Tageslicht gekommen. Die Lebensgefährtin und Mutter der gemeinsamen Tochter hatte im Fernseher im Schlafzimmer der Familie einen USB-Stick entdeckt, auf dem sie Michael E. beim Missbrauch der Siebenjährigen sah. Die 48-Jährige schickte Fotos der Szenen eine Freundin, die wiederum die Polizei informierte. Daraufhin wurde E. festgenommen.

20 000 Euro an das Opfer gezahlt

Zum Verhandlungsauftakt hatte E. über seinen Anwalt eine Erklärung verlesen lassen, in der er sämtliche Vorwürfe einräumt. Zudem hat er bereits 20 000 Euro an das Opfer gezahlt. Aufgrund der geständigen Einlassung und der freiwilligen Zahlung, die unabhängig von Schmerzensgeld erfolgt, hatten sich Gericht, Staatsanwaltschaft und Verteidigung darauf geeinigt, dass das Strafmaß sich zwischen fünf Jahren und drei Monaten sowie sieben Jahren bewegen wird. Zudem bleibt dem Opfer aufgrund des Geständnisses eine Aussage im Prozess erspart. Der Angeklagte hatte sich zum Verhandlungsauftakt sowie zu Beginn des zweiten Verhandlungstages nicht selbst geäußert.

Konfrontation im Verhandlungssaal

Das änderte sich erst, als seine Ex-Lebensgefährtin am Freitag ihre Aussage im Gerichtssaal machte. Die 48-Jährige, die den Angeklagten nach eigenen Angaben vor mehr als zwanzig Jahren im Urlaub kennengelernt hatte und kurze Zeit später mit ihm zusammengezogen war, hat bis heute mit den Folgen der Ereignisse zu kämpfen. Nur mühsam konnte sie vor Gericht auf die Fragen der Beteiligten antworten, in der es unter anderem um die Beziehung zum Angeklagten ging. Am Ende ihrer Aussage bat sie den Vorsitzenden Richter darum, ihrem Ex-Freund noch eine Frage stellen zu dürfen, was dieser zuließ. Die Frage, die sie mit zitternder Stimme, stellte, lautete: „Hast du unsere Tochter auch missbraucht?“

Daraufhin zeigte Michael E. das erste Mal im Rahmen des Prozesses überhaupt eine Regung. „Du weißt ganz genau, dass ich ihr das nie antun würde“, beteuerte der 47-Jährige. „Du weißt ganz genau, wie sehr ich euch geliebt habe.“ Er habe so oft um Hilfe geschrien, fügte er in Richtung seiner ehemaligen Lebensgefährtin hinzu.

Probleme in der Beziehung seit dem Geburt der Tochter

Dass es in der Beziehung Probleme gegeben hatte, das hatte zuvor die Mutter der gemeinsamen Tochter bereits angedeutet. Seit der Geburt der Tochter sei es nicht mehr gut gelaufen. Dennoch beschrieb sie Michael E. als normalen Menschen. Ihr sei nichts aufgefallen, was auf die späteren Taten hingedeutet habe. In der Beziehung habe er den Ton angegeben, grob oder übergriffig sei er nie geworden. Aber er könne sehr gut reden, sei bisweilen auch arrogant gegenüber anderen Leuten, und er habe die Fähigkeit, Menschen zu manipulieren. Das Verhältnis zur gemeinsamen Tochter sei nicht sehr innig gewesen. Auch deshalb habe sie sich immer wieder gewundert, dass er so viel Zeit mit den Freundinnen des Mädchens verbracht habe. „Aber er konnte es immer erklären. Und ob ich etwas gesagt habe oder nicht, das hat sowieso niemanden interessiert.“

Wie sich herausstellte, hatte der Angeklagte immer wieder Ausflüge mit minderjährigen Mädchen, ebenfalls Freundinnen der Tochter, unternommen. Seiner Lebensgefährtin und der Tochter präsentierte er dabei plausible Begründungen, weshalb er allein mit den Kindern unterwegs sei. Ob es dabei ebenfalls zu Übergriffen beziehungsweise zum Anfertigen von Fotos und Videos gekommen ist, ist bis heute unklar. E. hatte über seinen Anwalt dazu erklären lassen, dass er die anderen Mädchen nicht berührt oder sexuell belästigt habe.

Polizei findet 5000 Fotos und 1200 Videos

Als seine Ex-Lebensgefährtin den USB-Stick mit den Fotos und Videos des Missbrauchs entdeckt habe, sei sie einfach nur schockiert gewesen. „Es ging mir sehr schlecht, als ich die Bilder gesehen habe.“ Doch gesprochen habe sie mit ihrem damaligen Partner nicht darüber. „Er hat gemerkt, dass etwas mit mir nicht stimmt und mich gefragt, ob ich Corona habe.“ Sie vertraute sich ihrer Freundin an, die informierte schließlich die Polizei und brachte das Verfahren damit ins Rollen. Nachdem die Polizei bei der Hausdurchsuchung insgesamt 22 Datenträger mit fast 5000 Fotos und 1200 Videos entdeckt hatte, fand sie einen Tag später in einem Versteck im Haus noch einen Laptop von Michael E., den sie der Polizei übergab. Das Gerät steckte in der Dunstabzugshaube in der Küche des Hauses.

Mutter des Opfers sagt vor Gericht aus

Auch die Mutter der Opfers kam am zweiten Verhandlungstag zu Wort. Die 42-Jährige erklärte, dass ihre Tochter derzeit eine der besten Schülerinnen ihres Jahrgangs sei. „Aber zu Hause zieht sie sich zurück. Sie sagt, dass sie Kopf- und Bauchschmerzen hat.“ Die Familie bekäme das Mädchen kaum zu sehen. Unmittelbar nach Bekanntwerden der Taten war die Schülerin von einer Psychologin des Jugendhilfezentrums Rehna betreut worden. Inzwischen hat sie eine Therapie in Lübeck begonnen, um das Erlebte zu verarbeiten.

Die vierköpfige Familie – das Opfer hat noch einen Bruder – habe von dem Missbrauch nichts bemerkt. Zwar sei es aufgefallen, dass sie sehr viel Zeit bei Michael E. verbracht habe. „Aber es ging ihr gut.“

Erst Weihnachten 2020 sei etwas passiert. Das Mädchen habe sich nach einem Besuch bei E. plötzlich zurückgezogen. Doch über die Ursache gesprochen hätten sie nicht. Die Mutter sei ebenso wie der Vater davon ausgegangen, dass die Besuche bei der Freundin dem Kind guttäten. Denn sie selbst, und das räumte sie vor Gericht ein, seien teilweise überfordert gewesen.

Dass der Angeklagte inzwischen 20 000 Euro an das Mädchen gezahlt habe, das hätten sie, so die Mutter, der Tochter noch nicht erzählt. Das Geld solle auf ein Konto eingezahlt werden, damit sie es später für die Ausbildung nutzen könne. Der nächste Schritt auf dem Weg in die Zukunft sei jetzt eine Mutter-Kind-Kur, die in wenigen Wochen beginne. „Ich hoffe, dass es hilft“, so die Mutter.

Von Michael Prochnow