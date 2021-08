Bernstorf

Das Hospitz Schloss Bernstorf ist mit 16 Bewohnern zur Zeit komplett ausgelastet. Ein Zimmer kann jetzt ein Jahr lang finanziert werden. Möglich wurde das über eine Crowdfunding-Aktion auf der Plattform der VR Bank Mecklenburg. 6850 Euro waren dort als Spenden für das Hospiz eingegangen, worüber sich Prokuristin Isabelle Röhr sichtlich freute.

Plattform „Gemeinsam für unsere Region“

Fünf Prozent seiner jährlichen Kosten von etwa 100 000 Euro muss das Hospiz pro Jahr durch Spenden abdecken. Weil Veranstaltungen, bei denen sonst über das Jahr Geld fürs Hospiz gesammelt wird, wegen der Corona-Pandemie nicht stattfinden konnten, kam das Angebot der VR Bank genau richtig. Seit 2018 betreibt sie die Online-Plattform „Gemeinsam für unsere Region“, um lokale Projekte mit Menschen aus der Region zu finanzieren. Fünf Projekte konnten so schon realisiert werden.

Prokuristin Isabelle Röhr vom Hospiz (l.) nimmt die Urkunde über die 6850“Euro von Katrin Koppenhagen, Regionalleiterin der VR Bank, entgegen. Quelle: Malte Behnk

Crowdfunding als Chance für Vereine

„Eine Summe über 5000 Euro zusammenzubekommen, das kriegen die meisten Vereine über herkömmliche Spendensammlungen nicht hin“, sagt Katrin Koppenhagen, Regionalleiterin Grevesmühlen/Gadebusch bei der VR Bank. „Die 6850 Euro sind jetzt durch 13 Einzelspender durch Crowdfunding zusammengekommen“, sagt Katrin Koppenhagen. „Ich habe aber auch festgestellt, dass das Hospiz ein Thema ist, für das jüngere Leute nicht so leicht empfänglich waren“, sagt sie. Dann sind es aber doch mehr als die angestrebten 5000 Euro geworden.

Crowdfunding für Vereine Seit Februar 2018 bietet die VR Bank Mecklenburg über die Online-Plattform „Gemeinsam für unsere Region“ unter www.für-unsere-region.de/mv/meinebank das Crowdfunding an. Seitdem wurden fünf Projektideen von Vereinen realisiert. Insgesamt 356 Spender haben geholfen, dass 28 458,31 Euro ausgezahlt werden konnten. Das nächste Projekt ist die Sammlung für den Bau einer Schutzhütte für die Natur- und Waldgruppe der Kita Sophienstift in Lübz.

Platz für 16 Bewohner im Schloss

„Ich konnte mir vor einiger Zeit selber ein Bild machen, mit welcher Wärme und wie einfühlsam die Menschen hier betreut werden“, sagt Katrin Koppenhagen. „Für uns ist das eine großartige Spende. Ich bin richtig überwältigt, dass so viele Menschen Geld für unsere Sache gegeben haben“, freut sich Isabelle Röhr, deren Vater das Schloss in Bernstorf ab 2012 sanieren ließ und 2014 das Biohospiz dort eröffnete. Derzeit bietet es Platz für 16 Bewohner.

Hengst Leopold vom Alpakahof am Iserberg in Hamberge besucht regelmäßig Bewohner des Biohospiz im Schloss Bernstorf. Quelle: Niemeyer Robert

Zusätzliche Kinderintensivpflege

„Wir bauen gerade auch an“, sagt Isabelle Röhr auf der Rückseite des 1880 errichteten Herrenhauses. Dort wird ein Flachdachgebäude gebaut. „Darin schaffen wir Plätze für die Kinderintensivpflege. Dazu wollen wir später auch den Park noch etwas umgestalten und vielleicht so etwas wie einen kleinen Streichelzoo einrichten. Alpakas besuchen das Hospiz schon regelmäßig zu therapeutischen Zwecken. Auch dafür sowie für Ausflüge oder Familientreffen als letzte Wünsche der Bewohner werden mit dem Spendengeld realisiert, das das Hospiz jedes Jahr sammeln muss. Die 6850 Euro finanzieren eine Patenschaft für ein Zimmer im Hospiz für ein Jahr. „Im nächsten Jahr kann jemand anderes die Patenschaft übernehmen“, sagt Isabelle Röhr.

Vereine können sich bewerben

Die Crowdfunding Plattform der VR Bank richtet sich an Vereine und gemeinnützige Organisationen, die ein Projekt finanzieren wollen. Sie müssen sich und ihr Projekt beschreiben und in der ersten Phase mindestens 50 Fans für sich gewinnen. Dann folgen drei Monate, in denen das Geld über die Online-Plattform gesammelt wird.

Von Malte Behnk