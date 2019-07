Tarnewitz

Seit 60 Jahren begeistert Pittiplatsch Kinder, seine Freundin Schnatterinchen sogar schon fünf Jahre länger. Vom Fernsehen springen sie jedes Jahr auf die Bühne und machen am Freitag auch in Boltenhagen Halt. Ab 18.30 Uhr herrscht an der Weißen Wiek Aufregung im Märchenwald.

Pittiplatsch, Schnatterinchen, Moppi, Herr Fuchs und Frau Elster sowie Bär Mischka wollen für Maulwurf Buddelflink – alles originale Fernsehfiguren – eine Geburtstagsparty organisieren. Sie planen eine Zirkusvorstellung – natürlich mit Hindernissen.

Karten gibt es an der Rezeption des Dorfhotels und in der Kurverwaltung.

Das Buch für die neue Show schrieb Martin Karl und die Musik stammt aus der Feder von Helmut Frommhold.

Pittiplatsch und sein Ensemble feiern ein besonders Jubiläum. Zum 25. Mal infolge findet in diesem Sommer die Tournee von Boltenhagen bis Ahlbeck am Ostseestrand statt. Begonnen hatte alles mit den Puppenspielern Heinz Schröder (u. a. Pittiplatsch, Herr Fuchs, Onkel Uhu) und Friedgard Kurze (Schnatterinchen und Borstel). Seit 2009 ist eine neue Truppe an Puppenspielern unterwegs.

Jana Franke