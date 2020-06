Grevesmühlen

Ab dem 1. Juli ist die Entleerung der blauen Tonne in Nordwestmecklenburg nicht mehr kostenlos. Entsorger GER nimmt künftig 3,76 Euro pro Entleerung, die in einem regulären Haushalt einmal pro Monat ansteht. Die Nachricht über diesen Schritt sorgte für einiges Aufsehen und teilweise heftige Kommentare in den sozialen Netzwerken. Von Abzocke ist unter anderem die Rede. Und davon, dass viele Kunden dann die blaue Tonne abmelden würden. „Das ist nicht passiert“, sagt Claudius

Claudius Martinetz, Geschäftsführer von GER:

Martinetz, der sich über die Kommentare ärgert. Denn GER ist ein privatwirtschaftliches Unternehmen, das auf die Veränderungen am Markt reagieren muss, um zu Überleben, „Es gab ein paar Abbestellungen, aber deutlich weniger als wir befürchtet hatten.“ Mehrere Zehntausend blaue Tonnen hat das Privatunternehmen in Nordwestmecklenburg aufgestellt. Weil der Altpapiermarkt in den vergangenen Jahren zusammengebrochen ist, kommt das Unternehmen nicht umhin, Kosten für die Entsorgung von Pappe und Altpapier zu erheben. „Allein ein Presswagen kostet rund 200 000 Euro, die Fahrer, die Logistik, das alles gibt es nicht zum Nulltarif.“ Und damit die Kunden verstehen, welchen Aufwand die Entsorgung bedeutet, hat er die Presse eingeladen, auf einem Müllwagen, oder fachgerecht ausgedrückt, auf einem Presswagen, wie die Müllfahrzeuge in der Fachsprache heißen, mitzufahren. Kein Problem, machen wir gern. Auch wenn es früh losgeht, ziemlich früh, um genau zu sein.

Das sind die Aufgaben von GER Seit 1990 gibt es die GER, die Grevesmühlener Entsorgungs- und Recycling GmbH. Rund 80 Mitarbeiter zählt das Unternehmen, das jeglichen Abfall transportiert, verarbeitet und entsorgt. Neben dem Fuhrpark betreibt GER den Recyclinghof in Neu Degtow. Dabei handelt es sich um keine Deponie, sondern um einen Hof, auf dem die Abfallstoffe gesammelt, getrennt und für die Weiterverarbeitung vorbereitet werden. Nicht verwertbare Abfälle führt das Unternehmen einer ordnungsgemäßen Beseitigung zu. Vor allem von Baustellen aber auch aus Handwerks- und Gewerbebetrieben holt die GER Abfälle ab, um sie anschließend in eigenen Anlagen oder in denen von Partnern zu verwerten. Darüber hinaus entsorgt die GER Sonderabfälle aus Brandenburg, Sachsen und Sachsen-Anhalt.

1400 blaue Tonnen allein in Grevesmühlen

5.29 Uhr: Die Sonne geht über Grevesmühlen auf, als Fahrer Nico Bieschke und „Kübler“ Marcus Herberg auf den weißen MAN steigen. Beide sind 45 Jahre alt. Bieschke lebt in Schmachthagen, Herberg kommt aus Gressow. Grevesmühlen steht heute auf dem Plan. Die letzte „kostenfreie“ Tour. „Das heißt, dass die Leute noch einmal alles rausstellen“, sagt Nico Bieschke. „Aber auch das kriegen wir hin.“ Marcus Herberg steigt auf den Tritt am Heck des Lkw, der knapp zehn Tonnen Papier fassen kann. Hand aufs Herz, welche Müll-Touren sind bei den Fahrern die Unbeliebtesten? „Restmüll und Bio, weil die Tonnen teilweise ziemlich schwer sind, da stopfen die Kunden alles rein, was geht.“ Riecht im Sommer auch manchmal recht streng.

Rund 1400 blaue Tonnen stehen allein in Grevesmühlen, knapp die Hälfte davon schaffen die beiden an einem Tag, ein zweites Team leert die übrigen Tonnen. Nico Bieschke „fährt nur Papier.“ Jeden Tag in einem anderen Bereich des Landkreises. Seit 2013 ist er dabei. „Super Team, toller Job, ich hab’ hinten drauf angefangen. Dann den Führerschein gemacht, jetzt sitze ich vorn“, erzählt der gelernte Zimmermann. „Hat auch was damit zu tun, dass die Stimmung in der Firma passt. Wir sind dabei, wenn Tourenpläne ausgearbeitet werden.“ Passt alles.

Sammelstelle in der Kirchstraße. Quelle: Michael Prochnow

Millimeterarbeit mit dem Lkw in den engen Gassen

6.01 Uhr: Der 45-Jährige mit den Tatoos auf den kräftigen Armen zirkelt er den MAN durch Grevesmühlen, manchmal sind es nur Zentimeter bis zum nächsten Autospiegel oder bis zur Dachrinne. Dabei gilt Parkverbot für die Zeit der

Eigentlich herrscht Parkverbot in der Wismarschen Straße zum Zeitpunkt der Abfallentsorgung. Quelle: Michael Prochnow

Entsorgung. „Aber einige interessiert das nicht.“ In der Wismarschen Straße dürfte an diesem Morgen kein Fahrzeug stehen. Doch die Parktaschen sind voll. „Tja, dann müssen die eben warten hinter uns. Hilft ja nix.“ Nicht immer hält der Geduldsfaden. Dann gibt es deftige Kommentare. Nico Bieschke lächelt. „Ich hab’ Spaß an dem Job, da muss man das aushalten.“ Er hat sich schon von Autofahrern übelst beschimpfen lassen, auch Hausbesitzer vergessen bisweilen die Grenzen. „Mit der Zeit lernt man, damit umzugehen.“ Das gilt auch für die Diskussion um die 3,76 Euro, die die Kunden ab Juli zahlen müssen pro Entleerung der blauen Tonne. „Die Leute müssen mal darüber nachdenken, welchen Service sie kriegen. Wir fahren immer pünktlich die Tonnen ab, und mal ehrlich, das sind 40 Euro im Jahr.“

6.25 Uhr: Wie es in den Wald hineinschallt. Im Schritttempo geht es durch die Gassen in Grevesmühlens nördlicher Altstadt. Neben einigen Tonnen stehen gefaltete Pappkartons. „Natürlich nehmen wir das mit, wenn die Tonne voll ist und die Sachen vernünftig hingelegt werden, dann ist das einfach Service.“ Einige Kunden rufen vorher in der Firma an und fragen, ob sie zusätzlich zur blauen Tonne etwas rausstellen können. Dann haben Nico Bieschke und sein Kollege einen Zettel auf dem Lkw und wissen Bescheid. „Man kann alles regeln, wenn man vernünftig miteinander umgeht.“ Die Wagen fahren extra früh durch die Stadt, um den Schulbussen nicht ins Gehege zu kommen.

Nico Bieschke, Fahrer bei GER. Quelle: Michael Prochnow

Wird es nicht langweilig, jeden Monat die gleichen Touren zu fahren? „Langweilig? Kein Stück, ich hab Bock auf den Job. Wir sind jeden Tag woanders. Dass er inzwischen nicht mehr hinten am Presswagen hängt sondern den MAN steuert, der mehr kostet als ein Eigenheim, hat auch damit zu tun. „Es gibt Kollegen, die machen den Job dahinten bis zur Rente. Aber das ist die Ausnahme.“ Auch wenn es heute einfacher geworden ist, die Tonnen an die hydraulischen Greifer zu hängen. In der DDR gab es noch die richtigen Aschtonnen. Die waren rund und so schwer, dass sie nur mittels einer bestimmten Technik zum Müllwagen gerollt werden konnten. „Das war noch richtige Drecksarbeit, aber das ist zum Glück vorbei.“

Sammelstellen aufgrund der Baustellen in der Innenstadt

6.50 Uhr: In der Kirchstraße stehen knapp 20 Tonnen direkt vor einem Haus. Eine Sammelstelle, weil in den Seitenstraßen Baustellen sind. Marcus Herberg zieht immer zwei Tonnen gleichzeitig an den Wagen, drückt auf den Knopf, Sekunden später steht die leere Tonne wieder auf der Straße. Ein Stück Styropor ist in der Presse zu sehen. „Es ist leider nicht immer nur Papier und Pappe in den Tonnen, einige Leute entsorgen ihren Müll. Muss man nicht verstehen“, sagt der Gressower, der trotz des Knochenjobs hinten am Wagen immer ein freundliches Lächeln im Gesicht hat.

Sammelstelle in der Kirchstraße. Quelle: Michael Prochnow

Gegen 14 Uhr ist Feierabend, dann sind die beiden Wagen mit dem Stadtgebiet von Grevesmühlen durch, knapp 1400 blaue Tonnen haben die Männer bewegt. Das Papier wird im Recyclinghof abgeladen, verpackt und für den Weitertransport vorbereitet. „Geld ist damit im Moment nicht zu verdienen“, sagt Claudius Martinetz. Im Netz moniert ein Kunde, dass es 48 Euro für die Tonne Altpapier gebe und GER guten Gewinn machen würde. „Da kann man nur den Kopf schütteln. Erstens haben wir langfristige Verträge, und zweitens brauchen wir mindestens einen dreistelligen Betrag, um Gewinn zu machen.“ Nico Bieschke räumt den Lkw auf, wischt über das Armaturenbrett, das auffallend sauber ist. „Das ist mein Arbeitsplatz, der muss sauber sein. Und zwar immer.“

Nico Bieschke und Marcus Herberg (grünes T-Shirt) beim Entleeren der blauen Tonnen in Grevesmühlens Innenstadt. Quelle: Michael Prochnow

Von Michael Prochnow