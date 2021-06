Mit diesen Attraktionen startet der Literatursommer in Klütz

Klütz

Im vergangenen Jahr begann er aufgrund von Corona etwas später, die Veranstaltungen waren unter den Gegebenheiten dennoch gut besucht. Nach Lockerungen in der Pandemie kann er jetzt am 18. Juni pünktlich starten. Gemeint ist der Klützer Literatursommer, der 2021 bereits zum 18. Mal stattfindet. Diesmal unter dem Motto „Lebenswege“ und wieder über mehrere Wochen mit einem abwechslungsreichen Programm.

Auf die gewohnte traditionelle Eröffnung mit einem Gartenfest müssen die Besucher wie schon 2020 allerdings ein weiteres Mal verzichten. „Das ist schade“, meint Barbara Stierand. Doch aufgrund der aktuellen Bestimmungen wäre es nach Aussage der Vorsitzenden des Fördervereins des Literaturhauses „Uwe Johnson“ nach wie vor nicht möglich, so eine Veranstaltung durchzuführen.

Einen attraktiven Start in diese beliebte Veranstaltungsreihe versprechen sie und die Literaturhausleiterin Anja-Franziska Scharsich aber dennoch. Vollzogen wird er am 18. Juni mit Martina Weiß. Die in Heidekaten nahe Wismar lebende Künstlerin und Autorin liest aus ihrem Buch „Du musst das Leben nicht verstehen. Aufgezeichnete Lebenswege“. Darin lässt sie sieben Frauen und zwei Männer zu Wort kommen, die auf der Reise durch ihr Leben ebenso von Erfolgen wie von begangenen Fehlern erzählen. Musikalisch begleitet wird die Lesung von Ines Wassermann.

Besuch mit Voranmeldung

Die Lesung beginnt um 19 Uhr im Lesegarten. Sollte es regnen, findet die Veranstaltung im Dachgeschoss des Literaturhauses „Uwe Johnson“ statt. Da das Platzangebot begrenzt ist, wird um eine Voranmeldung gebeten. Außerdem müssen die Teilnehmer einen negativen Test- oder Genesungsnachweis beziehungsweise den einer vollständigen Impfung mitbringen. Für sie besteht auch die Möglichkeit, vor Ort einen Schnelltest durchzuführen.

Nach dem Auftakt ist am 2. Juli Katrin Sobotha-Heidelk im Klützer Literaturhaus zu Gast. An dem Abend stellt die in Schwerin geborene Schriftstellerin um 19.30 Uhr ihr Buch „Interzonenjahre“ vor. Geschildert werden traumatische Fluchterlebnisse, nachdem sich die Wege zweier achtjähriger ostpreußischer Freundinnen im Winter 1945 trennten und sie erst viel später über einen Suchdienst wieder zueinanderfinden. Heidelk hatte 2016 den ersten Publikumspreis des Literaturpreises MV gewonnen.

Eine Hommage an Uwe Johnson

Traditionell rückt nach den ersten Lesungen des Literatursommers der Namensgeber des Literaturhauses in den Mittelpunkt. So auch diesmal. Die Hommage an den Schriftsteller Uwe Johnson, der in diesem Jahr 87 Jahre alt geworden wäre, hält am 23. Juli Bernt Hahn. Der Schauspieler wird aus dem kurz vor dem Mauerbau 1961 veröffentlichten Johnson-Buch „Das dritte Buch über Achim“ lesen. Darin geht es um einen berühmten Radrennfahrer der DDR, über den ein Journalist aus der BRD eine Biographie schreiben soll. Musikalische Improvisationen von Theo Jörgensmann auf der Klarinette begleiten die um 19.30 Uhr beginnende Lesung.

Die Lesung an jenem Freitagabend ist gleichzeitig der Auftakt in ein Jubiläumswochenende, mit dem neben dem Johnson-Geburtstag auch an das 15-jährige Bestehen des Literaturhauses erinnert werden soll. Es folgen dazu zwei literarische Spaziergänge durch Klütz. Zunächst am 24. Juli um 10.30 Uhr mit dem Förderverein des Literaturhauses, um sich auf die Spuren Uwe Johnsons zu begeben. Am Tag darauf dann um 11 Uhr mit dem Lübecker Schauspieler Rainer Rudloff und Lesehäppchen an unterschiedlichen Stellen.

Filmemacher kommt nach Klütz

Welche Vielfalt indes auch 2021 in dem Klützer Literatursommer steckt, zeigen einmal mehr die weiteren Veranstaltungen dieser Reihe. So wird am 12. August der Schriftsteller und Filmemacher Bruno Baumann in seinem multimedialen Vortrag „Mein Leben als Reise“ um 19.30 Uhr auf Schloss Bothmer von seinen Abenteuern durch Wüsten und Steppen, über Berge und Flüsse berichten.

500 Besucher beim Literatursommer Etwa 500 Besucher nahmen im Durchschnitt vor Corona jeweils an den insgesamt acht bis zehn Veranstaltungen eines jeden Klützer Literatursommers teil. Das Programm besteht 2021 wiederum aus acht Veranstaltungen. Der Eintritt beträgt jeweils zehn Euro, ermäßigt sind es acht Euro. Um Kartenvorbestellungen unter Tel. 038 825 / 222 95 oder per E-Mail an service@literaturhaus-uwe-johnson.de wird gebeten. Außerdem finden in den Ferien im Literaturhaus zwei Veranstaltungen für Kinder statt. Am 29. Juni um 15 Uhr ein Bilderbuchkino für Drei- bis Sechsjährige und am 29. Juli um 10.30 Uhr der Workshop „Von dem Fischer un syner Fru“ für Kinder ab neun Jahre.

Zurück im Literaturhaus „Uwe Johnson“ liest dort am 27. August um 19.30 Uhr Carmen Gauger aus ihrem Debütroman „Schwesternschere. Eine verletzte Familie“, wo das Thema Entfremdung eine zentrale Rolle spielt. Musikalisch umrahmt wird die Lesung von Nora Gauger auf der Gitarre.

Ihr Newsletter für Grevesmühlen und Umgebung Der Newsletter für die Regionen Grevesmühlen, Klützer Winkel, Boltenhagen und Schönberger Land. Jeden Freitag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Den Schlussakkord des diesjährigen Klützer Literatursommers setzt am 17. September um 19.30 Uhr Johann Scheerer. Der Autor und Musikproduzent erzählt in seinem Roman „Unheimlich nah“ über den Wunsch nach Freiheit und Normalität, die er nach der Entführung seines Vaters Jan Philipp Reemtsma als Sohn so nicht erlebte.

Von Dirk Hoffmann