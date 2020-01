Dassow

Mitgliederschwund und Nachwuchssorgen bei der Feuerwehr? Nicht in Dassow. 119 Mitglieder hat sie jetzt – so viele wie nie zuvor in der Geschichte der 1903 gegründeten freiwilligen Feuerwehr.

Vor einem Jahr waren elf Mitglieder weniger in den Reihen der ehrenamtlichen Brandschützer in Dassow ( Landkreis Nordwestmecklenburg). Darauf ging Wehrführer Daniel Selzer zu Beginn der Jahreshauptversammlung ein. Er sagte: „Die Mitgliederzahlen haben sich erhöht.“ Hauptursache ist ein Boom der Nachwuchsabteilung. 41 Jungen und Mädchen lernen jetzt in der Dassower Kinder- und Jugendfeuerwehr das Abc des Brandschutzes und der technischen Hilfeleistungen. Vor einem Jahr waren es zehn weniger. Der Reserveabteilung gehören jetzt sechs Brandschützer an, der Ehrenabteilung 19.

13 880 Stunden für das Wohl der Allgemeinheit

Die Mitglieder der Dassower Feuerwehr haben 2019 insgesamt 13 880 Stunden ihrer Freizeit in Einsätze, Dienste und Ausbildung investiert. Zu der enormen Menge trugen Erwachsene bei, die den Nachwuchs ausbilden und ihm Freizeitangebote machen.

Sie begleiten die jungen Brandschützer auch zu Wettkämpfen. Ein großer Erfolg 2019: Platz eins bei einer Nachtwanderung in Dechow, wo 13 Mannschaften an den Start gingen. Auf einer sechs Kilometer langen Strecke waren an sieben Stationen Wissen, Können und Geschicklichkeit gefragt.

Nachwuchsarbeit hat eine Grenze erreicht

Mit der Ausbildung von 41 Jungen und Mädchen hat die Dassower Wehr eine Grenze erreicht. Sie kann trotz allen Engagements vorerst keine weiteren Mitglieder in die Kinder- und Jugendwehr aufnehmen. Sowohl bei der Betreuungs- als auch bei der Platzkapazität ist sie am Limit.

Landrätin Kerstin Weiss ( SPD) lobte in der Jahreshauptversammlung: „Eine Kinder- und Jugendfeuerwehr mit 41 Mitgliedern und Aufnahmestopp: Da muss man erst einmal hinkommen.“ Das Wachstum der Nachwuchsabteilung sei der kontinuierlichen Arbeit der Dassower Feuerwehr und ihrem guten Ruf zu verdanken.

„Ich bewundere immer wieder die Jugendarbeit in Dassow“, sagt Kreiswehrführer Heinz Hinzmann. Quelle: Jürgen Lenz

Kreiswehrführer Heinz Hinzmann sagte: „Ich bewundere immer wieder die Jugendarbeit in Dassow – Hut ab!“ Die Dassower Bürgermeisterin Annett Pahl ( SPD) lobte auch die Zusammenarbeit mit der Wehrführung. Sie sei vorbildlich. Die Bürgermeisterin dankte in der Jahreshauptversammlung allen Mitgliedern. Sie sagte: „Was ihr leistet, trägt dazu bei, dass wir sicher leben können.“

Amtsvorsteher Frank Lenschow (parteilos) sagte, das Wachstum der Kinder- und Jugendfeuerwehr in Dassow sei beeindruckend. Er zeige: „ Ehrenamt ist auch attraktiv.“

2019 rückte die 53 Mitglieder starke Einsatzabteilung nicht ganz so oft aus wie 2018. Daniel Selzers Bilanz für das vorige Jahr: „Insgesamt haben wir 101 Einsätze gefahren.“ 70 Mal wurde die Dassower Feuerwehr tagsüber alarmiert, 31 Mal nachts. Bei 35 Einsätzen ging es um technische Hilfeleistungen, bei 28 um Brände. Die „First Responder“ genannte Einsatzgruppe für medizinische Notfälle rückte 38 Mal aus.

Für den Katastrophenschutz im Einsatz

Die Dassower Feuerwehr war 2019 erneut im Rahmen des Katastrophenschutzes im Einsatz – so bei einem Waldbrand nahe Lübtheen und beim Austritt von Ammoniak in zwei Molkereien in Nordwestmecklenburg.

Wenn es um das Bekämpfen von Bränden oder technische Hilfeleistungen geht, ist die Dassower Feuerwehr schnell zur Stelle. Nach Daniel Selzers Auskunft rückte das erste Fahrzeug 2019 durchschnittlich 5,4 Minuten nach dem Alarm aus.

Die Jugendwehr Dassow nimmt an Wettkämpfen teil. Auch beim Amtsfeuerwehrtag war sie dabei. Quelle: Jana Franke

„Den Fahrzeugbestand können wir als sehr gut betrachten“, sagt Daniel Selzer. 2019 wurde der Dassower Feuerwehr ein neuer Rüstwagen übergeben. Er ist Bestandteil des erweiterten Löschzugs für den Katastrophenschutz in Nordwestmecklenburg. 2018 bekam die Dassower Wehr eine neue Drehleiter. Ihr ältester Wagen ist jetzt ein Kleintanklöschfahrzeug (KTLF), Baujahr 1999.

Um die Dienst- und Einsatzbereitschaft zu gewährleisten, war nach Auskunft des Wehrführers jederzeit ausreichend Geld aus dem Stadthaushalt vorhanden. Vorschläge der Brandschützer für den städtischen Haushalt 2020 gibt es auch. Daniel Selzer erklärt: „Wir wollen keinen Luxus irgendwo haben.“

Förderverein unterstützt die Wehr

Viel Unterstützung leistet der Förderverein – besonders für die Kinder- und Jugendfeuerwehr, aber auch für die Erwachsenen. Sowohl Wehrführer als auch Nachwuchsabteilung dankten dem Verein in der Jahreshauptversammlung für das Engagement und die gute Zusammenarbeit. Der Vorsitzende Sascha Kuhfuß kündigte an: „Wie gewohnt werden wir auch in diesem Jahr wieder die Schrottsammlung durchführen.“ Rekordergebnis 2019: 19 600 Euro.

Die Dassower Feuerwehr ist häufig zur Stelle, wenn es um das Organisieren von Veranstaltungen wie dem Osterfeuer, dem Tag der offenen Tür und – in Zusammenarbeit mit der Kita „Deichspatzen“ – dem Laternenumzug geht. 2019 beteiligte sie sich auch am Stadtfest und am Weihnachtsmarkt.

Heinz Hinzmann heftet Holger Allrath das Brandschutzehrenzeichen in Silber an. Wehrführer Daniel Selzer und Landrätin Kerstin Weiss freuen sich mit dem Dassower. Quelle: Jürgen Lenz

Holger Allrath (46) bekam in der Jahreshauptversammlung das Brandschutzehrenzeichen des Landes in Silber für 25 Jahre treue Pflichterfüllung. Seit einem Jahr gehört er der Dassower Wehr an. 26 Jahre engagierte sich Holger Allrath als Brandschützer in Selmsdorf.

