Grevesmühlen

Was als normaler Einsatz für die Freiwillige Feuerwehr Grevesmühlen begann, ist inzwischen ein Fall für die Staatsanwaltschaft. Im Rahmen der Sicherungsmaßnahmen nach einem Verkehrsunfall, der sich am Dienstag gegen 12.30 Uhr in der Klützer Straße in Höhe der Abzweigung zur Sandstraße in Grevesmühlen ereignete, soll nach Polizeiangaben ein Autofahrer einen Feuerwehrmann beleidigt haben. „Das stimmt“, bestätigt Grevesmühlens Wehrführer Steve Klemkow. „Der Mann hat einen Kameraden beschimpft, weil er mit der halbseitigen Sperrung der Straße nicht einverstanden war.“ Der Feuerwehrmann hat sich das Kennzeichen gemerkt und die Polizei informiert. Jetzt laufen die Ermittlungen. „So etwas passiert zum Glück sehr, sehr selten“, sagt Steve Klemkow. Er selbst sei noch nie betroffen gewesen, aber „es gab schon Fälle, wo Autofahrer die Absperrung, die wir aufgestellt haben, ignoriert haben.“

Zwei Menschen wurden bei dem Unfall verletzt

Bei dem Unfall, zu dem die Grevesmühlener Feuerwehr gerufen worden war, waren am Dienstag zwei Menschen verletzt worden. Nach Polizeiangaben wollte ein 29-Jähriger mit seinem Ford von der Klützer Straße nach links in die Sandstraße abbiegen. Dabei hat er offenbar den VW übersehen, der ihm entgegenkam. Die beiden Insassen des VW, 65 und 53 Jahre alt, wurden leicht verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden, die Polizei schätzt den Sachschaden auf rund 10 000 Euro.

Michael Prochnow