Mitten in der Planungsphase: Amazon sagt Pläne für Logistikzentrum bei Grevesmühlen ab

Grevesmühlen

Herber Rückschlag für die Wirtschaftsentwicklung in Grevesmühlen und Upahl: Amazon hat am Mittwoch völlig überraschend seine Pläne für den Bau eines Logistikzentrums im künftigen Gewerbegebiet an der A 20 zwischen Upahl und Grevesmühlen für beendet erklärt. Die Stadt Grevesmühlen und die Gemeinde Upahl, die zusammen das Großgewerbegebiet vorantreiben, traf die Nachricht unvermittelt. „Wir wurden heute von unseren Ansprechpartnern von Amazon informiert, dass das Unternehmen den Standort Upahl/Grevesmühlen wider Erwarten nicht weiterverfolgen wird“, teilte Stadtsprecherin Tina-Sophie Schulz mit. „Dementsprechend werden wir der Stadtvertretung Grevesmühlen und der Gemeindevertretung Upahl empfehlen, auch nicht die entsprechenden Beschlussfassungen am 20. April zu beraten und zur Abstimmung zu bringen.“ Der Termin der gemeinsamen Sitzung war nur angesetzt worden, um die Grundstückangelegenheiten zu regeln, die für die Amazon-Ansiedlung notwendig gewesen wären. Noch am Montag hatte Grevesmühlens Bürgermeister Lars Prahler (49, parteilos) auf einem Treffen mit Einzelhändlern der Stadt für die Ansiedlung des Konzerns die Werbetrommel gerührt und die Vorteile für die Kommune und die hiesige Wirtschaft betont.

Amazon nennt keinen konkreten Grund

Einen konkreten Grund für das Aus für das geplante Logistikzentrum, das immerhin auf einem 18 Hektar großen Grundstück entstehen sollte samt einer Halle in den Ausmaßen von sechs Fußballfeldern, nannte das Unternehmen nicht. Der Konzern teilte nur mit, dass es „letztlich viele Faktoren sind, die sich auf eine mögliche Ansiedlung auswirken können, einschließlich einer besseren Nutzung bestehender Standorte, einschließlich einer verstärkten Einstellung von Mitarbeitern an diesen Standorten.“ Das Unternehmen sei weiterhin bestrebt sein Logistiknetzwerk auszubauen. Ende der Stellungnahme. Offenbar hat Amazon einen geeigneteren Standort gefunden. Anfragen dazu beantwortet der Konzern erfahrungsgemäß nicht.

Erleichterung bei der Bürgerinitiave

Miro Zahra aus Plüschow: 2Ich bin erleichtert über die Entscheidung. Es ging uns nie um das Gewerbegebiete, sondern nur um Amazon.“ Quelle: Michael Prochnow

Bei der Bürgerinitiative „Kein Ackerland für Amazon!“, die sich erst vor wenigen Wochen gegründet hatte und lautstark gegen die Pläne protestiert hatte, sorgte die Nachricht für Erleichterung. „Ich bin froh, dass Amazon nicht kommt und damit ein Stück Landschaft erhalten bleibt“, so Miro Zahra, eine der Gründerinnen der Initiative. „Natürlich muss in die Wirtschaft investiert werden, und ich betone noch einmal, dass es uns nicht um das Gewerbegebiet insgesamt geht, aber Amazon wäre der falsche Partner gewesen.“

Die spannende Frage ist jetzt, welche Auswirkungen die Entscheidung von Amazon auf das Gesamtprojekt haben wird. Denn immerhin umfasst das geplante Gewerbegebiet 56 Hektar. „Aussagen zu den weitergehenden Konsequenzen für den Großgewerbestandort insgesamt sind indes so kurz nach dieser Entscheidung des Unternehmens von uns nicht zu erwarten und sicher auch in den Gremien noch intensiv zu diskutieren“, teilt die Stadt dazu in einer ersten Stellungnahme mit. Tatsache ist allerdings, dass ein weiteres Logisikunternehmen, das sechs Hektar reserviert hat, seine Ansiedlung an die Amazon-Pläne gekoppelt hat. Nur wenn der Konzern dort investieren würde, würde auch dieses Unternehmen nach Nordwestmecklenburg kommen. Das dürfte mit der Entscheidung von Mittwoch vorbei sein.

Folgen andere Firmen?

Die Firma aus Süddeutschland, die am Standort Nordwestmecklenburg Fertigteile für den Hausbau herstellen will, dürfte von der Entscheidung kaum betroffen sein. Ob McDonald’s allerdings seine Pläne weiterverfolgt in einem Gewerbegebiet, in dem rund 1000 Arbeitsplätze soeben weggefallen sind, ist fraglich.

Finanziell, so heißt es von der Stadt, habe die Absage zwar Folgen, aber die genauen Ausmaße seien derzeit noch nicht abschätzbar. „Es bestehen keine vertraglichen Vereinbarungen zwischen den Gemeinden und dem Unternehmen, die es rückabzuwickeln gilt. Nichtsdestotrotz ist signalisiert worden, dass über einen wirtschaftlichen Ausgleich für entstandene Aufwendungen im Zuge der Geschäftsanbahnung verhandelt wird.“ Details hierzu könnten noch nicht benannt werden, teilt die Kommune mit.

Jahrelanger Verhandlungsmarathon endet

Damit endet ein Verhandlungsmarathon, der bereits vor über zwei Jahren begann und größtenteils hinter verschlossenen Türen stattfand. Dass es sich bei dem Großinvestor in dem geplanten Gewerbegebiet um den Konzernriesen aus den USA handelt, hatte die OSTSEE-ZEITUNG öffentlich gemacht. Selbst in den Sitzungen der politischen Gremien war bis zum Schluss nur von einem Großinvestor die Rede, keiner der Verantwortlichen nannte Amazon beim Namen. Die Geheimniskrämerei hatte schließlich dazu geführt, dass sich nicht nur eine Bürgerinitiative gegründet hat, sondern dass der Widerstand in der Bevölkerung immer weiter zugenommen hatte.

Daran änderte auch der Besuch einer Delegation von Vertretern aus Politik, Wirtschaft und Verwaltung nichts, die vor knapp drei Wochen auf Einladung von Amazon ein Logistikzentrum in Sachsen-Anhalt besuchten und sich dort sowohl von Arbeitsbedingungen als auch von den Auswirkungen auf Bevölkerung und die Kommunen ein Bild machen konnten.

Von Michael Prochnow