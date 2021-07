In diese Orte kommt jeweils von 13 bis 18 Uhr ein mobiles Impfteam: am 15. Juli ins Theodor-Körner-Haus nach Lützow, am 16. Juli ins Landhaus Rüting.

In Schönberg können sich Impfwillige am 19. Juli in der Palmberghalle ihren Piks abholen und am 20. Juli im Gemeindezentrum Hornstorf. Am 21. Juli ist das Impfteam im Klützer Jugendklub „BAX“, tags darauf in der Stadthalle Neukloster und am 23. Juli in der Stadtbibliothek Rehna im „Deutschen Haus“.

In der 30. Kalenderwoche kommt es am 26. Juli in die Grundschule Bad Kleinen, am 27. Juli in die Feuerwehr Gadebusch und am 28. Juli ins Poeler Inselmuseum nach Kirchdorf. Am 29. Juli wird die Corona-Schutzimpfung im Gemeindehaus Alt Meteln angeboten und am 30. Juli im Gemeindesaal Mallentin.

Mitzubringen sind der Personal- und der Impfausweis. Gespritzt wird der Impfstoff von Biontech/Pfizer.