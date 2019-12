Grevesmühlen/Upahl

Ob sie schon immer ein bunter Vogel gewesen sei? Jessica Borchardt lacht. „Wahrscheinlich ja, ich habe schon immer meinen eigenen Kopf gehabt. Auch was die Mode betrifft.“ Es ist nicht so, dass die Menschen hierzulande keine Ahnung von Mode hätten, aber die zweifache Mutter sticht mit ihren Ideen, Mützen, Hüte, Mäntel, Hosen, Schuhe und Tücher zu kombinieren, aus der Masse heraus.„Jedenfalls hier, wenn wir in Hamburg oder Berlin unterwegs sind, ist das völlig normal“, sagt ihr Mann Michael, mit dem sie zusammen das Unternehmen „Fesches Mädel“ betreibt. Seit einem Jahr steht die zweifache Mutter, die aus Nordfriesland stammt und für die Liebe nach Nordwestmecklenburg gezogen ist, auf eigenen Beinen, anfangs betrieb sie ihren Modeblog auf Instagram und Facebook von zuhause aus, die vierköpfige Familie lebt in Upahl. Inzwischen haben sie zwei Räume im Baltic Park im Grünen Weg in Grevesmühlen angemietet. „Und auch die reichen inzwischen nicht mehr“, sagt Michael Borchardt. „Wir wachsen, und damit brauchen wir auch mehr Platz.“

Die Boutique im zweiten Stock

Aber wie funktioniert eigentlich ein Modegeschäft, das im Grunde genommen kein Geschäft hat? „So kompliziert ist das nicht“, betont die junge Frau mit den hellen Augen. „Jeden Morgen poste ich ein Foto oder eine Story auf Instagram und Facebook. Die Kunden sehen die Sachen, sie können nachfragen, was das für Kleidungsstücke sind. Es sind Ideen, Entwürfe und Vorschläge.“ Mehrere Hundert Menschen sehen die Posts. Es ist, wenn man so will, ein modernes Schaufenster, das eben nicht mehr in dem Laden in der Innenstadt liegt, sondern jederzeit frei verfügbar ist. Die Kunden bestellen im Onlineshop, die Ware kommt direkt ins Haus.

Die Katastrophe für den Einzelhandel in den Städten, eigentlich.

„Die Kunden kommen auch zu uns, natürlich gibt es keine Öffnungszeiten wie in einem Laden. Aber wer anruft, kann hier in den Grünen Weg kommen, dazu gibt es die Veranstaltungen an den Wochenenden, dann können die Kunden alles anprobieren. Es ist wie eine Tupper-Party, nur mit Klamotten“, erklärt Jessica Borchardt. Und deshalb ist der Raum, in dem sie ihre Kunden empfängt, auch entsprechend eingerichtet. Eine Mischung aus Boutique und Wohnzimmer, gemütlich aber zweckmäßig. Und umweltfreundlich. Zumindest soweit das möglich ist in diesem Business. Die Ware werde grundsätzlich nur in einfachen Kartons und in Papier eingepackt. „Wir versuchen Kunststoff zu vermeiden, das ist zwar etwas kompliziert, aber dafür reduzieren wir den Abfall“, erklärt Michael Borchardt.

„Wir mussten beide eine Menge lernen.“

Dass das Geschäft inzwischen funktioniert, dafür hat das Unternehmer-Ehepaar hart kämpfen müssen. Großhändler zu überzeugen, dass „Fesches Mädel“ mehr ist als nur ein Umschlagplatz für Klamotten in einem Keller, war alles andere als einfach. „Und wenn man in der Modewelt ankommt, dann erlebt man schon einige Überraschungen. Das ist einfach eine andere Welt“, erklärt Michael Borchardt mit einem Lächeln. „Das darf man nicht alles ernst nehmen. Aber wir mussten beide eine Menge lernen.“ Und längst nicht jede Idee funktioniere. „Der größte Fehler ist es, nur auf den eigenen Geschmack zu setzen“, weiß die junge Frau, die neben Mode für Männer auch Frauensachen in Übergröße anbietet. Freunde des Paares und auch Michael Borchardt selbst schlüpfen dann für die Werbefotos in die Kollektionen.

Der Kampf um Reichweite in den sozialen Medien

Zum Lerneffekt gehört auch die Erkenntnis, dass Instagram und Facebook reine Wirtschaftsunternehmen sind. Die Zahl der Kunde beziehungsweise der Leser, die Jessica Borchardt mit ihren Fotos und Videos erreicht, lässt sich nur schwer vorhersagen. „Es ist ein Unterschied, ob man über seinen privaten Account oder eine Geschäftsanmeldung, die natürlich Geld kostet, ins Netz geht“, erklärt der Unternehmer. „Und wenn du nicht zahlst, dann sinkt auch schnell mal deine Reichweite, ohne dass du es merkst.“ Doch die Kombination aus den Aktionen in den sozialen Netzwerken, Mund-zu-Mund-Propaganda und Durchhaltevermögen zahlt sich aus. Der Kundenkreis wächst langsam aber stetig. Dass „Fesches Mädel“ ausgerechnet in einer ehemaligen Elektronikfabrik in Grevesmühlen gelandet ist, hat auch ein klein wenig mit der Philosophie dieses Ortes und seines neuen Betreibers, Benny Andersson, zu tun. Keine Idee ist so verrückt, dass man sie nicht anpacken könnte. Auch nicht Mode aus Grevesmühlen.

