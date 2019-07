Klütz

Die kleine Lokomotive der Modellbahn am „Lütt Kaffeebrenner“ in Klütz ist verschwunden. Eva Eckert, die am Bahnhof Passagiere betreut, Fahrkarten verkauft und den Betrieb der Kleinbahn regelt, weiß nicht, wie das passiert ist. „Es kann ja sein, dass ein Kind damit gespielt und die Lok mitgenommen hat“, sagt sie. In dem Fall würde sich das Team des „Lütt Kaffeebrenner“ freuen, wenn die Lok vielleicht noch zurück gebracht würde.

Von der Miniatureisenbahn am Bahnsteig des Lütt Kaffeebrenner ist die Lokomotive verschwunden. Quelle: EVA ECKERT

Schon seit einigen Jahren ziert eine kleine Modellbahn den Bahnsteig des „Lütt Kaffeebrenner“. Ganz traditionell war eine Dampflok vor die Waggons gespannt. Das Modell aus Metall war grün und schwarz mit einem roten Schornstein. Eva Eckert hat das Modell von einem Prospekt noch abfotografiert.

Die Kleinbahn „Lütt Kaffeebrenner“ fährt seit 2014 zwischen Klütz und Reppenhagen. Die Fahrgäste genießen bei der ruhigen Fahrt die Landschaft.

Informationen gibt es unter der Telefonnummer 038825/37165. Dort werden auch Hinweise zum Verbleib der kleinen Modell-Lokomotive angenommen.

Malte Behnk