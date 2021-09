Grevesmühlen

An diesem Wochenende fahren wieder die Powerboote auf dem Ploggensee in Grevesmühlen. Stattfinden wird dort dann das mittlerweile 22. Schiffsmodellbau-Treffen.

Bis zu 30 Teilnehmer

„Los geht es am Samstag und Sonntag jeweils um 9 Uhr“, erklärt Eberhard Gericke, Vorsitzender vom Veranstalter der Interessengemeinschaft Schiffsmodellbau Nordwestmecklenburg. Wie in den letzten Jahren werden auch diesmal wieder Freunde dieser Art des Modellbaus aus ganz Deutschland erwartet. Wie viele es genau sein werden, konnte Gericke im Vorfeld noch nicht sagen. „Aber 20 bis 30 Teilnehmer sind es bestimmt“, so seine Vermutung. Einige von ihnen konnte er bereits am gestrigen Freitag auf dem Gelände am Ploggensee begrüßen.

Modellbauer reisen aus Gummersbach an

Darunter befanden sich auch die aus Gummersbach angereisten Robin Held (27) und sein Vater Gerhard Held. Sie sind nicht das erste Mal hier, sondern kommen bereits zum fünften oder sechsten Mal. „Im Gegensatz zu anderen Orten mit ähnlichen Veranstaltungen ist hier viel Platz auf dem See“, nennt Robin Held einen der Gründe, weshalb er und weitere Mitglieder der Familie diesen weiten Weg aus dem Ruhrpott bis in den Norden auf sich genommen haben. Außerdem würden sie sich hier immer sehr wohl fühlen. Sie wollen einfach Spaß haben. Natürlich gehört das Fachsimpeln mit anderen, die ebenfalls diesem Hobby nachgehen, dazu.

Fahrten ohne Wettkampfcharakter

Ins Gespräch kommen können übrigens auch alle Zuschauer mit den Schiffsmodellbauern. Dabei erfahren sie unter anderem etwas zu den Antriebsarten und den Geschwindigkeiten, die diese Boote erreichen. Einige von ihnen schaffen in der Spitze bis zu 100 km/h und mehr, wie die Helds aus Gummersbach berichten. Zwei Motoren hat zum Beispiel der neun bis zehn PS starke Katamaran, während das Boot „Daytona“ nur von einem Motor angetrieben wird. „Der Rumpf ist hier bestimmt schon 30 Jahre alt“, sagt Robin Held. Doch mit der neuen Technik ausgerüstet, ist auch dieses Powerboot verdammt schnell. Wie schnell, das werden die Zuschauer bei den Fahrten auf dem Ploggensee sehen. Diese tragen aber keinerlei Wettkampfcharakter, denn um Zeiten oder gar Platzierungen geht es dabei nicht. „Wir hoffen auf gutes Wetter. Alles andere wird sich ergeben“, so Robin Held.

Sonnabend und Sonntag Betrieb am See

Nach der Begrüßung um 9 Uhr kann am Sonnabend bis 18 Uhr das Schiffsbaumodelltreffen besucht werden. Auch an die Versorgung der Besucher ist dann mit Bratwurst und Getränken gedacht. Am Sonntag beginnt dieses Treffen um 9 Uhr und endet um 12 Uhr.

Von Dirk Hoffmann