Ein Feuerwerk für das Jubiläum der Technikfans

Grevesmühlen

Das 20. Treffen der Modellbootfreunde aus Deutschland am Ploggensee in Grevesmühlen, es wurde gebührend gefeiert. Und zwar unter anderem mit einem fünfminütigen Feuerwerk, das bei Windstille und angenehmen Temperaturen besonders beeindruckend war. Einziger Haken: Statt wie angekündigt um 22 Uhr begann es bereits um 21 Uhr, so dass nur wenigen Zuschauer das Spektakel miterlebten. Dafür gab es von Freitag bis Sonntag jede Menge spannende Wettkämpfe und faszinierende Technik zu sehen, die die mehr als 60 Modellbootbauer aus ganz Deutschland auf und am Ploggensee präsentierten. Für das kommende Jahr gibt es übrigens eine neue, zusätzliche Idee mit einer Segelregatta in der Weißen Wiek in Boltenhagen. Natürlich mit Modellbooten, die Fans dürfen gespannt sein.

Von Michael Prochnow