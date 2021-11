Moderne Bestattungsformen auf Schönbergs Friedhof

Schönberg

Für Bestattungen auf dem Friedhof gibt es genaue Vorschriften und strenge Regeln, die individuellen Wünschen wenig Platz lassen. Das Vorurteil hält sich noch hartnäckig, wie Schönbergs Pastorin Wilma Schlaberg immer wieder feststellt. Der Blick auf die Kosten einer Beerdigung und zum Teil auch die schwindende Bindung zur Kirche sorgen dafür, dass die Zahl der Bestattungen auf den Friedhöfen rückläufig ist. Dafür steigen die Zahlen bei Seebestattungen und bei privat betriebenen Friedwäldern. Dabei ist eine Ruhestätte unter einem Baum oder eine ganz schlichte Bestattung in einer Urne auch auf dem Friedhof der Kirchengemeinden wie in Schönberg möglich.

Pastorin: „Auf unserem Friedhof ist vieles möglich“

„Es hat sich alles gewandelt. Wer sich nicht um eine Grabstelle kümmern möchte oder kann und vielleicht auch nicht viel Geld zur Verfügung hat, der muss trotzdem nicht auf einen privaten Friedwald oder eine Seebestattung zurückgreifen. Auf unserem Friedhof ist vieles möglich“, sagt Wilma Schlaberg.

Pastorin Wilma Schlaberg und Petra Tilse an individuell gestalteten Urnengräbern auf Schönbergs Friedhof. Quelle: Malte Behnk

Große Erdgräber und schlichte Urnenfelder

Selbstverständlich prägen die Gräber der Erdbestattungen, klassisch mit Grabstein und kleinem Beet, das Bild des Friedhofs. Es gibt aber auch verschiedene Möglichkeiten, Urnen zu beerdigen. Am Eingang zum Friedhof ist eine Rasenfläche, um die herum Blumen und Gestecke abgestellt sind. An einem großen Stein sind Namensplaketten angebracht. „Völlig anonyme Gräber gibt es auf einem kirchlichen Friedhof nicht“, nennt Pastorin Wilma Schlaberg doch eine Einschränkung.

Infos zum Friedhof Schönberg Auskunft zu den Bestattungen auf dem Friedhof in Schönberg gibt Susanne Hein von der Friedhofsverwaltung, Hinterstraße 4, in Schönberg montags von 15 bis 17 Uhr unter der Telefonnummer 038828/34751 oder per Mail an friedhof-schoenberg@elkm.de. Pastorin Wilma Schlaberg ist telefonisch unter 038828/21587 oder per Mail an schoenberg@elkm.de zu erreichen. Der Friedhof in Schönberg, Ratzeburger Straße 92, ist täglich bis zum Einbruch der Dunkelheit geöffnet.

Eine Wiese mit vielen Urnengräbern. Die Namen der Verstorbenen werden an einem Stein gesammelt. Quelle: Malte Behnk

Mehr Bestattungen in der Urne

Es gibt weitere Bereiche mit Urnengräbern, die einheitliche Platten mit den Namen der Verstorbenen haben oder mit individuell gestalteten Steinen versehen sind. Ebenso gibt es Gräber für Särge, die aber kein bepflanztes Beet haben. Doch Beerdigungen im Sarg nehmen ab. „Wir hatten in diesem Jahr zwölf Sargbestattungen und etwa 60 Urnenbeisetzungen“, sagt Wilma Schlaberg.

Ein wichtiger Faktor dabei sind die Kosten. „Für ein Urnengrab zahlt man die Grabstätte und für 20 Jahre die Pflege, beziehungsweise die Friedhofsunterhaltsgebühren. Das Geld ist für die Pflege des allgemeinen Friedhofs“, sagt die Pastorin. Damit kostet ein Urnengrab für 20 Jahre auf dem Schönberger Friedhof etwa 1000 Euro zuzüglich der Kosten des Bestatters.

Gräber von Kindern werden in Schönberg auch bunt geschmückt. Quelle: Malte Behnk

Bei einer Erdbestattung im Sarg fallen auch etwa 1000 Euro für die Nutzung des Friedhofs an, hinzu kommen aber deutlich höhere Kosten für den Sarg. Die Pflege der Grabstelle kann gegen Gebühren auch an die Mitarbeiter des Friedhofs abgegeben werden, sofern nicht eine Grabform ohne schmückende Bepflanzung gewählt wird.

Beerdigung unter einem Baum

Auch am Fuß eines Baumes, wie in einem Friedwald, kann man auf dem Schönberger Friedhof seine letzte Ruhe finden. „Rund um diese Linde werden Urnen beigesetzt. Im Gegensatz zum Friedwald haben wir hier eine Stele mit den Namen der Verstorbenen, sodass es ein Ort für Hinterbliebene ist, ohne dass sie ihn aufwendig suchen müssen“, sagt Wilma Schlaberg und spricht damit darauf an, dass Grabstellen in Friedwäldern oft nur mit einer Zahlenplakette am Baum markiert sind und Angehörige sie nicht einfach finden könnten. „Hier ist es gut zugänglich.“

Wie in einem Friedwald werden auf Schönbergs Friedhof Verstorbene unter einer Linde bestattet. Quelle: Malte Behnk

Geplant: Stele als Gedenkort für Seebestattungen

Dass diese Form der Bestattung auf dem Friedhof eingeführt wurde, hat der Kirchengemeinderat entschieden, zu dem auch Petra Tilse gehört. „Wir überlegen auch, eine Stele als einen Gedenkort für Seebestattungen zu schaffen“, sagt sie. Angehörige hätten kaum eine Möglichkeit des Gedenkens, wenn Verwandte auf See bestattet wurden.

Letzte Ruhe mit geliebtem Haustier

„Es könnten demnächst auch Bestattungen mit dem eigenen Haustier möglich werden“, blickt Wilma Schlaberg voraus. Diskutiert wird das Thema bereits etwas länger und bislang gibt es diese Möglichkeit der Bestattung in Mecklenburg-Vorpommern offiziell noch nicht. „Es wird sich dann aber eher um kleinere Tiere handeln, nicht um Pferde.“ So könnte künftig zuerst der geliebte Hund oder die Katze eingeäschert und bestattet werden. „Die Grabstelle ist dann schon erworben und der Verstorbene wird später neben seinem Haustier bestattet“, sagt die Pastorin, die das Thema noch mit dem Kirchengemeinderat zu Ende besprechen muss.

Friedhof, ein lebendiger Ort

Für Wilma Schlaberg soll der Friedhof trotz des Gedenkens, der Trauer und Besinnung auch ein lebendiger Ort in Schönberg sein. „Ich komme mit meinen Konfirmanden mindestens einmal hierher, allein um ihnen die Angst zu nehmen. Wir schauen uns dann die ganz alten Gräber von früheren Bürgermeistern und Pastoren an“, sagt sie. Ähnliches macht auch der Heimatbund, der in seiner Veranstaltung „Grabgeflüster“ bei einem Spaziergang über den Friedhof interessante Geschichten erzählt.

Am Totensonntag, dem 21. November, wird es um 14 Uhr eine Andacht auf dem Friedhof geben, bei der der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft gedacht wird.

Von Malte Behnk