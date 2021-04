Schönberg

Der Büromöbelhersteller Palmberg in Schönberg hat jetzt ein offizielles und nachprüfbares Label „Möbel made in Germany“. Der Betrieb wurde damit vom Verband der Deutschen Möbelindustrie (VDM) zertifiziert. Die Bezeichnung „Made in Germany“ sei zwar weltweit bekannt und stehe auch für hohe Qualität, ist aber ungeprüft und unterliegt keinen festgelegten Standards, wie Jan Kurth, Geschäftsführer des VDM, in Schönberg erklärte.

Vorteil im internationalen Preiskampf

So müssen Konstruktion, Montage und Qualitätsprüfung vollständig in Deutschland stattfinden. Zudem muss der für die Qualität relevante Herstellungsprozess überwiegend in Deutschland erfolgen. „Es herrscht auf dem Markt ein großer Preiskampf, wenn zum Beispiel aus Asien elektronisch verstellbare Tische eingeführt werden, die aber nicht einmal ein GS-Zeichen haben“, sagt Palmberg-Geschäftsführerin Nicole Eggert. „Wir haben uns ,Made in Germany’ schon seit Jahrzehnten auf die Fahne geschrieben“, sagt sie.

Qualität, Nachhaltigkeit und Zuverlässigkeit

„Auch die Kunden verbinden ,Made in Germany’ mit Qualität und Zuverlässigkeit“, sagt Christoffer Süß, Marketingleiter bei Palmberg. „Außerdem spielen für die Kunden auch immer mehr Themen, wie Nachhaltigkeit und gute Arbeitsbedingungen, eine wichtige Rolle.“ Da werde bewusst nach Produkten gesucht, die ohne lange Transportwege in Deutschland hergestellt werden. All das erfüllt Palmberg mit seinen Produktionsstandorten in Schönberg und Rehna und hat sich damit das regionale Herkunftssiegel verdient.

Das Gütezeichen Das geografische Herkunftsgewährzeichen „Möbel Made in Germany“ hat der VDM gemeinsam mit dem renommierten Deutschen Institut für Gütesicherung und Kennzeichnung (RAL) entwickelt und im August 2020 herausgebracht. Die Einhaltung der Anforderungen überwacht die Deutsche Gütegemeinschaft Möbel (DGM) im Auftrag des VDM.

Pandemie ist bemerkbar

Selbst an einem Unternehmen, das europaweit agiert, geht die Corona-Pandemie nicht spurlos vorbei. 2020 konnte zwar noch ein Umsatzrekord erwirtschaftet werden, in diesem Jahr sieht es aber nicht mehr ganz so rosig aus. „Das vergangene Jahr war noch ganz gut, weil wir bis Jahresmitte noch einige Überhänge von 2019 hatten“, sagt Palmberg-Geschäftsführer Uwe Blaumann. „Auch wir hatten Kurzarbeit, aber jetzt sieht es so aus, dass wir reinkriegen, was wir zum Leben brauchen“, so Blaumann zur derzeitigen Situation in der Pandemie.

Homeoffice ändert kaum etwas

Grundsätzlich habe es einen Auftragsrückgang gegeben. Da habe auch der Umstand, dass viele ins Homeoffice gewechselt sind, kaum etwas geändert. „Für so einen Homeofficeplatz kommen wir erst ins Spiel, wenn der Arbeitgeber das anordnet und alle Normen zum Beispiel für den Arbeitsschutz eingehalten werden müssen. Ansonsten gehen die Leute wohl eher in ein günstiges Möbelhaus“, sagt Uwe Blaumann.

Von Malte Behnk