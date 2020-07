Klützer Winkel

Im März 1915 konnte noch niemand ahnen, dass Otto Moll zu einem der brutalsten Mörder in SS-Uniform werden würde. Pastor Krüger machte im Taufregister des Kalkhorster Kirchenbuchs unter der Nummer 8 eine Eintragung. Danach war am 14. März des Jahres dem in Hohen Schönberg wohnenden und als Landarbeiter auf Gut Brook arbeitenden Ernst Johann Friedrich Moll und seiner Frau Anna Sophia Maria Moll, gebürtige Heidtmann, der Sohn Otto Hermann Wilhelm geboren worden.

Der Knabe sei, so der Pastor, am 21. März in Anwesenheit der Paten Joachim Moll, Deputatknecht in Warnkenhagen, und Hermann Heidtmann, Matrose in Kiel, getauft worden. Der Vater, da in Frankreich im Felde, habe an der Taufe nicht teilnehmen können, wurde vermerkt.

Ausbildung zum Gärtner in Triewalk bei Wismar

Über die ersten Lebensjahre Molls ist wenig bekannt. Als er vier Jahre alt war, zogen seine Eltern nach Dabel, wo er von 1921 bis 1929 die Volksschule besuchte. Vom 6. April 1929 bis 1. April 1932 erlernte er in der Gärtnerei Ahrens in Triewalk bei Wismar den Beruf eines Gärtners. Nachdem er seine Prüfung bestanden hatte, arbeitete er als Gärtnergehilfe bei der Firma Krapp in Neu-Schwante in der Mark. Dort war er bis Dezember 1933 beschäftigt.

In diesem Jahr, dem Jahr der nationalsozialistischen Machtergreifung, taucht sein Name in den Listen des Reichsarbeitsdienstes im brandenburgischen Städtchen Velten auf. Bis Ende Mai 1935 gehörte er ihm als Truppführer an.

Ende Januaer 1945: Kinder mit Gefangenenuniformen stehen hinter einem Stacheldrahtzaun im Konzentrationslager Auschwitz Quelle: AP

Am 11. Mai 1935 wurde er Anwärter des SS-Totenkopfverbandes, eine brutale Truppe, die zur Bewachung der Konzentrationslager eingesetzt war. Im Range eines Rottenführers der Totenkopfstandarte Brandenburg bewachte es das KZ Sachsenhausen in Oranienburg bei Berlin. Am 16. November 1936 wurde Moll unter der Nummer 267 670 in die SS aufgenommen. Bereits in dieser Zeit soll er sich während seines Dienstes als Gefangenenbegleiter an grausamen Misshandlungen von Häftlingen beteiligt haben.

Abgestumpfte Gefühle und Mitleidlosigkeit

Moll, der schon als Kind in einer Musikkapelle die Querflöte spielte, war Angehöriger eines SS-Spielmannszuges. Nach einem Konzert am 17. Januar 1937 in Bernau kam der Lastwagen mit den SS-Leuten, von einem entgegenkommenden Pkw irritiert, von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Ein SS-Mann starb. Moll erlitt Schädel- und Oberarmbruch und verlor das Sehvermögen auf dem rechten Auge.

Ein US-amerikanischer Gerichtsmediziner untersuchte nach Ende des Zweiten Weltkrieges unter anderem Zeugenaussagen über die Untaten Molls sowie dessen Schriftbild. Er kam zur Auffassung, dass der Massenmörder seit dem Unfall unter einem Stirnhirnsyndrom gelitten habe. Dieser organische Schaden könne sich in einem psychotischen oder psychopathischen Verhalten ausdrücken. Kennzeichnend dafür seien abgestumpfte Gefühle, allgemeine Enthemmung und besondere Mitleidlosigkeit. War Otto Moll also ein körperlich und geistig Kranker, dessen Abnormität von einem verbrecherischen Regime bewusst genutzt wurde, um ihn als Mörder zu instrumentalisieren?

Befördert aufgrund von ausgeprägter Härte

Als er nach dem schweren Unfall für die SS-Verwendungstruppe nicht mehr tauglich war, wurde Moll von April 1938 bis 1941 im KZ Sachsenhausen als Kommandoführer der Gärtnerei eingesetzt. Hier wurde er von Rudolf Höß, Adjutant des Lagers, wegen seiner ausgeprägten Härte und Brutalität gefördert.

Als Höß 1941 Kommandant des Lagers Auschwitz-Birkenau wurde, holte er seinen Günstling zu sich, da SS-Chef Heinrich Himmler gefordert hatte, das gesamte Lagergelände landwirtschaftlich zu nutzen. Eine Aufgabe, für die Höß den „Gärtner“ Moll als besonders geeignet hielt. Im Juni 1942 übertrug er ihm auch die Führung der berüchtigten Strafkompanie. Deren Häftlinge waren schwersten Arbeits- und Lebensbedingungen ausgesetzt und wurden häufig ermordet.

Verbrennungsöfen in Auschwitz, 1945 Quelle: picture alliance / akg-images

Infolge des Ausbaus von Auschwitz zum Vernichtungslager übernahm Moll gemeinsam mit dem späteren SS-Obersturmführer Hans Hössler die Massentötung von Häftlingen auf zwei Gehöften außerhalb des Lagergeländes. In ihnen befanden sich provisorische Gaskammern. Mit krankhafter Energie ging Moll daran, die Massenvernichtung zu vervollkommnen, wofür er von Lagerkommandant Höß geschätzt wurde.

Extremer Judenhass

Ausdruck dafür war auch die Auszeichnung Molls mit dem Kriegsverdienstkreuz 1. Klasse im April 1943. Im September 1943 wurde Moll Führer des Nebenlagers Fürstengrube. Ab März 1944 war er für zwei Monate Lagerleiter von Gleiwitz I. Auch hier fürchtete man ihn als besonders brutal und grausam.

Molls verbrecherische Karriere erreichte mit der Vernichtung Zehntausender ungarischer Juden im Sommer 1944 ihren Höhepunkt. Bereits seit dem Frühjahr 1943 gab es vier große Krematorien in Auschwitz-Birkenau. Ihre Leitung übernahm der extreme Judenhasser von Mai bis September 1944. In dieser Zeit wurden etwa 400 000 Menschen in den Gaskammern getötet.

Im Vernichtungslager Auschwitz werden vergaste Häftlinge im Freien verbrannt, da die Zahl der Toten das Fassungsvermögen der Krematorien übersteigt. Quelle: picture-alliance / dpa

Moll war klar, dass die Kapazität der Krematorien für die geplanten bis zu 15 000 Toten pro Tag nicht ausreichen würde. Deshalb richtete er Verbrennungsgruben mit einem von ihm erdachten Rinnensystem ein. Das darin gesammelte Fett der Verbrannten wurde zur Einäscherung der Leichen genutzt.

Aufsicht über die Krematorien

Molls Aufsicht über die Krematorien brachte ihm im Lager den Beinamen „Henker von Auschwitz“ ein. Die Häftlinge des Sonderkommandos nannten ihn „Malahamoves“, Hebräisch für „Todesengel“.

Moll tat sich insbesondere bei der sadistischen Tötung von Frauen und Kleinkindern hervor. So führte er laut Aussage eines Überlebenden des Sonderkommandos oftmals hübsche Jüdinnen an den Rand der Feuergruben, um sich an ihrer Todesangst zu weiden. Dann gab er ihnen einen Schuss in den Hinterkopf und ließ sie ins Feuer fallen.

Gefangene im Lager Auschwitz bei der Befreiung Quelle: dpa

Bis zu 200 Menschen auf einmal, darunter Kranke, Invaliden und alte Menschen, wurden von Moll und seinen Leuten erschossen oder lebendig ins Feuer geworfen. Für den Pathologen Miklos Nyiszli, der im Auftrag des SS-Arztes Josef Mengele in den Krematorien Experimente und anatomische Arbeiten durchführen musste, galt Moll als „wahnsinnigster Mörder des Weltkrieges“.

Der Häftling Jozef Kret charakterisierte den Verbrecher: „Moll, klein, blond, mit einem pausbäckigen Gesicht voll Sommersprossen, verbreitete immer Schrecken unter den Häftlingen. Es gab keine Grenze für seine Rohheit und Grausamkeit.“ SS-Hauptscharführer Otto Moll war „eine Bestie, ein Tier“, berichtete die deutsche Jüdin Esther Bejarano. Mit vier grauen Schäferhunden an der Seite sei er über die Lagerstraße in Auschwitz-Birkenau geschritten. Wenn es ihm gefiel, habe er die Tiere auf Häftlinge gehetzt. „Die Hunde haben die Frau dann zerfleischt, niedergerissen, und dann war sie tot“, so Bejarano.

KZ Auschwitz: Berge von Brillen ermordeter Häftlinge Quelle: akg-images

Nach der Vernichtung der ungarischen Juden wurde Moll wahrscheinlich ab Herbst 1944 wieder Lagerleiter von Gleiwitz I. Beim Heranrücken der Roten Armee im Januar 1945 war er für den Todesmarsch der Häftlinge des Lagers nach Westen verantwortlich.

Laut Zeugen soll Moll im Januar und Februar zwischen den Konzentrationslagern Sachsenhausen und Ravensbrück gewechselt sein, um dort Häftlinge zu vergasen und zu erschießen. Ab 25. Februar 1945 war der Massenmörder an verantwortlicher Stelle in einem oder mehreren Nebenlagern des KZ Dachau bei München eingesetzt. Nach Aussagen von Häftlingen und Zwangsarbeitern beteiligte er sich Ende April 1945 auf dem Todesmarsch von Dachau nach Tirol an der Erschießung von mindestens 120 sowjetischen Zwangsarbeitern.

Häftlinge aus dem Konzentrationslager Auschwitz nach der Befreiung durch sowjetische Truppen am 26.1.1945 Quelle: picture-alliance / akg-images

Moll wurde Anfang Mai 1945 bei Bad Tölz von amerikanischen Truppen gefangen genommen und am 15. November 1945 im Dachau-Hauptprozess vor ein US-amerikanisches Militärgericht gestellt. Vor Gericht behauptete er seine Unschuld und berief sich auf die Befehle seiner Vorgesetzten. Unbeeindruckt davon verurteilte ihn das Gericht als Kriegsverbrecher zum Tod durch den Strang. Er wurde am 28. Mai 1946 im Hof des Landsberger Gefängnisses gehängt.

Von Werner Geske