Grevesmühlen

Es geht wieder los: Der Grevesmühlener Carnevalsclub lädt am Sonnabend, 15. Februar, zum Fasching ins G-Haus, beziehungsweise ins K 2 ein. Karten dafür gibt es ab dem 20. Januar in den bekannten Vorverkaufsstellen für elf Euro im Bastelladen Nagel, bei Frisör Rasch am Markt und bei allen Mitgliedern. Am Sonnabend, 1. Februar, findet deshalb von 10-13 Uhr im Eingangsbereich von Marktkauf Korzak ein Kuchenbasar und Kartenvorverkauf zu Sonderkonditionen statt: Zwei Karten zum Preis von 15 Euro.

Von Michael Prochnow