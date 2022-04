Montagsdemonstration in Grevesmühlen: 16 Teilnehmer in dieser Woche

Grevesmühlen

Es hatte mit Kerzen unter der Rathaustreppe begonnen, mit denen die Initiatoren gegen die Auflagen im Rahmen der Pandemie demonstrieren wollten. Kurz vor dem Jahreswechsel hatten die Proteste begonnen, die nach dem Jahreswechsel in einer Veranstaltung mündeten, die jeden Montag um 18 Uhr auf dem Marktplatz stattfindet.

Die Organisatoren, die zu Beginn noch Anzeigen wegen des Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz kassierten, melden die Demonstrationen inzwischen regelmäßig an. Kamen zwischenzeitlich über 40 Teilnehmer, darunter auch Mitglieder der AfD sowie rechter Gruppierungen, treffen sich inzwischen nur noch rund ein Dutzend Männer und Frauen, die ab 18 Uhr vom Markt durch die Innenstadt ziehen und dabei von der Polizei begleitet werden. An diesem Montag waren es 16 Teilnehmer, die an der Veranstaltung teilnahmen. Auf der vorangegangen Veranstaltung waren es sechs.

Vor einer Woche hatten die beiden Organisatoren der Demonstration noch für einen Polizeieinsatz gesorgt, als sie nach der Veranstaltung an der Stadtvertretersitzung im Rathaussaal teilnehmen wollten, sich jedoch weigerten, die Auflagen der Stadtpräsidentin zu erfüllen. Für die Sitzung galt Maskenpflicht. Die Beamten sorgten schließlich dafür, dass sie das Rathaus verließen.

Von Michael Prochnow