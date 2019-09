Mostereien in der Region nehmen Obst an

Damshagen/Lübseerhagen

Eine Rekordernte verzeichnen die Obstbauern in diesem Jahr nicht, dennoch haben die Mostereien derzeit gut zu tun. In Damshagen und in Lübseerhagen läuft das Geschäft, vor allem Hobbygärtner bringen ihre Ernte in die Mostereien. In Damshagen hat das Tropfen-Kontor neben der Sporthalle sechs Tage in der Woche geöffnet, auch wenn das Schild mit den Öffnungszeiten etwas anderes sagt: „Wir haben auch sonnabends von 10 bis 16 Uhr geöffnet“, sagt Johann Volk bei der Annahme. Wochentags ist von 10 bis 18 Uhr geöffnet, Kunden können den Saft aus ihrer eigenen Ernte pressen lassen oder abgefüllten Saft kaufen.

Bei Möckel-Most in Lübseerhagen zwischen Grevesmühlen und Schönberg verarbeiten Andrea Möckel und Thomas Wendik etwa 3000 Kilogramm Obst. Das Unternehmen ist biozertifiziert: Kunden erhalten mit eigenem zertifizierten Bioobst ihren eigenen Biosaft. Streuobstsaft ist das Markenzeichen der Mosterei in Lübseerhagen. Wer Saft der eigenen Äpfel mitnehmen möchte, muss mindestens 200 Kilogramm davon abgeben und zum Abholen wiederkommen. Wer anliefert und gleich mitnimmt, kann bei unterschiedlichen Preisen aus der Angebotspalette auch andere Saftsorten auswählen. Obst angenommen wird montags, donnerstags und sonnabends von 13 bis 18 Uhr.

Von Michael Prochnow