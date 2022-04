Rehna

Die Motorcross-Rennstrecke des Motorsportclubs Rehna in Gletzow ist nicht wiederzuerkennen. Statt leichter Motorräder rollt schwere Technik über die Berge, Menschen graben, schrauben oder sägen. Seit fast einem Jahr ist die Strecke eine Baustelle, um in die Zukunft zu investieren. Dennoch wird der MC Rehna am kommenden Sonntag, 24. April, um 8.20 Uhr mit dem Training und um 12.45 Uhr mit dem ersten Lauf um die Landesmeisterschaft im Motocross starten.

300 Meter Zaun und 1000 Meter Kabel

„Wir bauen hier seit gut einem Jahr. Coronabedingt konnten wir sowieso nicht viel fahren. Das hat uns in die Karten gespielt“, erzählt der Vereinsvorsitzende Torsten Gumz. Vorbei ist die Zeit, mit zahlreichen Aggregaten Strom zu erzeugen. Vorbei ist die Zeit, dass Zuschauer quer über die Strecke laufen konnten. „Wir haben mindestens 300 Meter Stahlmattenzäune gesetzt und gut 1000 Meter Stromkabel verlegt. Licht geht jetzt auf Knopfdruck“, sagt Gumz. Allein 500 Meter Kabel mussten dabei vom Dorf Gletzow zur Rennstrecke gelegt werden, berichtet er.

Rennstrecke wird bewässert

Besonders stolz ist der 52-Jährige auf eine aus 47 Sprengern bestehende Bewässerungsanlage. 2700 Meter Kunststoffrohr wurden dazu verlegt. Das Wasser kommt aus einem Brunnen, der 27 Meter tief gegraben wurde und nun 25 Kubikmeter Wasser in der Stunde fördert. „Ob das ausreicht, um unsere Rennstrecke zu bewässern, wissen wir nicht. Aber der Wasserwagen muss an den Stellen nicht mehr fahren. Das steht fest“, sagt der Vereinschef.

Zuschauertunnel auf zehn Meter verbreitert

Besonders stolz ist Gumz auf den neuen Zuschauertunnel. Der ist von sechs auf zehn Meter verbreitert worden. Das bietet mehr Sicherheit sowohl für die darüberfahrenden Motocrosser als auch für die Zuschauer. „Neu ist auch eine Sicherheitswand aus Kunststoff, hinter der es, ähnlich wie bei der Formel 1, in die Boxengasse geht. Das schützt Fahrer und Zuschauer“, sagt er. Um den Zuschauern einen optimalen Blick zu gewähren, wurde an einer der höchsten Stellen der Strecke ein mehr als 100 Meter langes Geländer gebaut, hinter dem die Besucher die rasanten Fahrten beobachten können.

Erstes Rennen am Sonntag

Am Sonntag wird die Rennstrecke fertig präpariert sein, viel Arbeit liegt bis dahin hinter den gut 30 ständigen Helfern des MC Rehna. Doch Gumz ist voller Zuversicht. „Wir schaffen das und dann geht hier die Post ab“, ist sich der 52-Jährige sicher. Das Training beginnt um 8.20 Uhr, die vier Klassen starten ihre Läufe ab 12.45 Uhr.

Von Maik Freitag