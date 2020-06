Motorrad fahren ohne Prüfung: Fahrlehrer in Mecklenburg haben Bedenken

Wismar

Mit dem Motorrad fahren, ohne vorher Prüfungen ablegen zu müssen – seit dem 1. Januar 2020 ist das in Deutschland möglich. Allerdings nur, wenn man einen Auto-Führerschein besitzt und vor dem Cruisen eine Schulung absolviert hat.

Die Nachfrage in Mecklenburgs Fahrschulen ist groß. Einer, der seinen Führerschein um die sogenannte Schlüsselzahl 196 bereits erweitert hat und somit kleinere Motorräder fahren kann, ist der Rostocker Steffen Kunze. Viele Jahre lang ist er mit DDR-Mopeds unterwegs gewesen: mit einem Star, einer Schwalbe und zuletzt mit einer S 51. „Doch ich wollte gerne ein bisschen schneller fahren“, erzählt er. Und das kann der 47-Jährige jetzt. Statt wie bisher mit Tempo 60, 70 über die Straßen zu knattern, schafft sein neues Motorrad 110 km/h.

Günstige Tankfüllung

Die gebrauchte Honda Rebell wird oft genutzt. In jeder freien Minuten setzt sich der Berufskraftfahrer auf seine schwarze Maschine und lässt sich in Rostock, in Warnemünde oder mal in Bad Doberan den Wind um die Nase wehen. Wenn das Wetter gut ist, fährt er auf zwei Rädern auch morgens zur Arbeit. „Motorradfahren bedeutet für mich ein Stück Freiheit, außerdem finde ich das Knattern des Motors gut“, lacht Steffen Kunze. Und an der Tankstelle freut er sich über die Anzeige auf der Zapfsäule: 6 Euro.

Dank eines Beschlusses im Bundesrat können Autofahrer mit dem deutschen Führerschein Klasse B jetzt ohne zusätzliche Prüfung auch Motorräder bis zu 125 Kubikzentimetern (ccm) Hubraum fahren. Nur eine Schulung ist nötig.

Umgang mit Motorrad

Obwohl Steffen Kunze schon jahrelang aufs Moped gestiegen ist, weiß er, dass der Umstieg auf eine 125 Kubikzentimeter-Maschine nicht ohne ist. Theoretischer und praktischer Unterricht sei deshalb nötig und wichtig, findet er. Auch für diejenigen, die schon einen Autoführerschein haben. „Man muss den Umgang mit dem Motorrad üben und für jedes Wetter gewappnet sein“, erklärt er.

Steffen Kunze hat mehrere Übungsstunden absolviert. „Ich musste Slalom fahren, starkes Abbremsen trainieren und Ausweichmanöver“, berichtet er. Manche andere Führerschein-Interessenten würden das Training nicht so ernst nehmen. „Viele denken, sie steigen kurz aufs Motorrad und kriegen dann den Führerschein, aber es ist ein ganz anderes Fahren als mit dem Auto“, betont er. Dass keine Prüfungen absolviert werden müssen, findet der Rostocker aber gut. „Schließlich habe ich schon jahrzehntelang den Führerschein, Fahren ist mein Beruf, ich weiß, wie man sich im Straßenverkehr verhält“, betont er.

Überall große Nachfrage

Carsten Jantzen betreibt eine Fahrschule in Wismar. Er sieht die neue Regelung kritisch. Seit ihrer Einführung hat der Fahrlehrer viele Anfragen von Autofahrern erhalten, die sich für die Führerschein-Erweiterung bei ihm anmelden wollen. „Doch die meisten wissen gar nicht, dass sie dafür auch einiges machen müssen“, erklärt der Wismarer. Viele Interessenten würden sich nur aus einem Grund für B 196 entscheiden: Weil sie keine theoretische und keine praktische Prüfung ablegen müssen.

Doch große Motorräder dürfen damit nicht gefahren werden. Das bedauern viele. Carsten Jantzen bietet deshalb Beratungen an. „In vielen Fällen ist es oftmals besser, lieber gleich die Fahrerlaubnis A 1 zu machen“, erklärt er. Auch der Wegfall von Prüfungen, wie es hier der Fall sei, könne negative Folgen haben. Denn behördlich überprüft werde nicht, ob die Fahrschüler auch wirklich mehrere Stunden in Theorie und Praxis absolviert haben. Betrug könne so in Einzelfällen bei schwarzen Schafen der Branche nicht ausgeschlossen werden.

Erfolgreiche Erweiterungen

Nicht nur in Wismar wollen viele Autofahrer auch ein kleines Motorrad fahren. Bei der Fahrschule Wunderlich in Rostock-Dierkow sind ebenfalls schon zahlreiche Anfragen eingegangen und auch in Bad Doberan in der Fahrschule Wilke sei der Ansturm höher gewesen als erwartet. Dort haben bereits zwei Schüler ihre Erweiterung zu B 196 erfolgreich absolviert.

Auch in der Fahrschule von Thomas Krohn in Grevesmühlen haben sich viele Mecklenburger nach der B 196-Erweiterung erkundigt. „Das anfängliche Interesse ist groß, doch tatsächlich hatten wir erst eine abgeschlossene Ausbildung“, berichtet er.

Fahrlehrer sind skeptisch

Viele würden die Erweiterung nur zum Spaß machen wollen und dabei nicht bedenken, dass sie wirklich etwas dafür tun müssen. „Vor allem die vorgeschriebenen Theorie-Stunden und der zu zahlende Preis schrecken die meisten ab“, sagt der Fahrlehrer. Auch er findet das Weglassen der Prüfungen nicht richtig: „Prüfungen sind immens wichtig. Sie zeigen, dass man überhaupt in der Lage ist, ein Motorrad zu führen.“ Er sehe daher für diese Regelung keine lange Zukunft, auch weil sie nur innerhalb Deutschlands gelte, nicht im Ausland.

Mindestens fünf 90-minütige Fahrstunden müssen absolviert werden. Es könnten auch mehr werden, wenn der Fahrer dann noch nicht sicher im Umgang mit der Maschine ist. Hinzu kommen vier Theorie-Einheiten. Die Kosten belaufen sich zwischen 400 und 900 Euro.

Mehr Mobilität schaffen

Ziel des Motorrad-Vorstoßes des Bundesverkehrsministeriums ist, „mehr Mobilität – insbesondere auch im Bereich der Elektromobilität – zu ermöglichen und gleichzeitig die Verkehrssicherheit sicherzustellen.“ Vor allem im ländlichen Raum solle das Motorradfahren mit dem Autoführerschein die individuelle Mobilität stärken und den Verkehr durch den Einsatz alternativer Antriebe klimafreundlicher machen.

Im Vorfeld ist das Vorhaben auf scharfe Ablehnung und Empörung gestoßen – bei Fahrlehrern, Ärzten und Verkehrsexperten. Gemeinsam haben sie vor Gefahren gewarnt, die von ungeübten Motorradfahrern ausgehen. Und sie haben steigende Unfallzahlen prognostiziert. Denn Autofahrer seien nicht darin geübt, mit der Energie eines Motorrads umzugehen. Auch der Deutsche Verkehrssicherheitsrat (DVR) ist skeptisch gewesen: Leichtkrafträder könnten schneller als 100 km/h fahren und seien nach besonders stark motorisierten Motorrädern die gefährlichste Fahrzeugklasse in der Unfallstatistik.

Der Industrie-Verband Motorrad hält dagegen: Das Leichtkraftrad sei eine sofort verfügbare Option zur Entlastung des fließenden und ruhenden Verkehrs gerade in hoch frequentierten Ballungsräumen. Die sauberen und ökonomischen Fahrzeuge könnten die Mobilität in Städten aber auch ländlichen Regionen aufrechterhalten.

Das sagen OZ-Leser

Die Leser der OSTSEE-ZEITUNG sind geteilter Meinung: Steffen Adelsberger schreibt: „Ich habe die Erweiterung schon gemacht. Die Schulung macht Sinn, einfach losfahren kann gefährlich werden.“ Für Andreas Schwedt kommt es darauf an, was die Schulung beinhaltet. Die sollte speziell auf das Fahren eines Motorrades abgestimmt sein. Denn: „Wozu sollte man denn nochmals den ganzen theoretischen Teil durchnehmen, wenn man schon jahrelange Fahrpraxis hat?!“ Maik Fedor findet das „genauso absurd, wie Boot fahren bis 15 PS ohne Führerschein“. Frank Janowsky hält die Regelung hingegen für „sehr gut“ und will sich in den nächsten Tagen mal bei der Fahrschule erkundigen.

Ob die Unfallzahlen tatsächlich steigen, wird sich erst in ein paar Monaten zeigen. Steffen Kunze hofft, unfallfrei durch die Saison zu kommen: „Nicht nur Motorradfahrer können Unfälle verursachen, sie werden auch Opfer von Autofahrern, die Motorradfahrer übersehen oder gefährden.“

So geht’s Interessierte Autofahrer, die auch aufs Motorrad steigen wollen, müssen mindestens 25 Jahre alt sein und seit fünf Jahren den Führerschein besitzen. Nach der Schulung erhalten sie im Führerschein den Eintrag 196 und damit die Erlaubnis, oben genannte Krafträder in Deutschland zu fahren. Doch im Gegensatz zur Führerschein-Klasse A 1 ist es nicht möglich, auf die Klasse A 2 für größere Motorräder zu erweitern. Außerdem dürfen die Leichtkrafträder nicht im Ausland geführt werden. Je nach Fahrschule liegen die Kosten zwischen 400 und 900 Euro. Mit dem neuen Zusatz 196 für den Autoführerschein der Klasse B dürfen dann Krafträder bis zu sogenannten „125ern“ gefahren werden. Diese Roller und Motorräder haben eine Motorleistung von maximal 11 Kilowatt, also 15 Pferdestärken (PS). Sie können ein Tempo von mehr als 100 Stundenkilometern erreichen. Es gibt auch eine Ausnahme - bestimmte Personen dürfen bereits mit ihrem Autoführerschein entsprechende Krafträder fahren. Wer einen Führerschein der Klasse 3 von vor dem 1. April 1980 hat, der darf bereits Motorräder und Roller mit bis zu 125 ccm fahren.

Von Josefine Kasten und Kerstin Schröder