Schönberg

Unfall an einer Kreuzung auf der B 104 nahe Schönberg ( Landkreis Nordwestmecklenburg): Am Sonnabend wurde ein 38-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt. Nach ersten Erkenntnissen fuhr der Kradfahrer in Richtung A-20-Auffahrt Schönberg, als eine 42-jährige Frau von der L 01 auf die B 104 auffuhr. Beide Fahrzeuge kollidierten. Beide Fahrer wurden in ein Krankenhaus gebracht, die Frau war nur leicht verletzt. Der Sachschaden wird auf circa 12 000 Euro geschätzt.

OZ