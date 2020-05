Motorradfahrer stirbt nach Kollision mit Straßenbaum

Warin

Ein 33 Jahre alter Motorradfahrer ist am späten Freitagabend bei einem Unfall in der Nähe von Warin ( Nordwestmecklenburg) gestorben. Der Vorfall ereignete sich auf einer Landstraße zwischen Warin und Allwardtshof. Nach ersten Erkenntnissen kam der Biker hinter einer Kurve von der befestigten Fahrbahn ab und geriet auf den unebenen Seitenstreifen. Beim Versuch einem Baum auszuweichen, stellte sich das Motorrad quer und kollidierte mit dem Baum. Durch den Zusammenstoß wurde der Fahrer von seinem Motorrad auf ein nahegelgenes Feld geschleudert. Der Motorradfahrer erlag noch am Unfallort seinen Verletzungen. Zur Klärung der genauen Unfallursache wurde ein Mitarbeiter der Dekra verständigt.

Von Michael Prochnow