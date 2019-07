Grevesmühlen

Happige Eintrittspreise (Erwachsene zahlen 20 Euro, Kinder 15), aber dafür auch eine mitreißende Show. Das gab es am Sonntag auf dem Markant-Parkplatz in Grevesmühlen. Die Motorshow der Korth-Brothers lockte mehrere Hundert Besucher in die Arena, in der die Stunt-Leute zwei Stunden lang spektakuläre Aktionen vorführten. Die Monster-Trucks, die seit

Die vor allem bei den Kids beliebten Monster-Trucks kamen erst ganz zum Schluss zum Einsatz. Quelle: Michael Prochnow

Tagen vor dem Supermarkt aufgestellt worden waren, kamen zwar erst ganz zum Schluss zum Einsatz, aber die Zeit bis dahin füllten die Fahrer mit jeder Menge Aktion. Ob der Lastwagen, der auf zwei Rädern fuhr, die Sprünge mit dem Motorrad oder das kunstvolle Zerlegen von schrottreifen Autos mit Sprüngen über den Parkplatz – langweilig wurde es nie bei Temperaturen knapp unter der 40-Grad-Marke. Fazit: Ja, die Eintrittspreise sind hoch, aber wer spektakuläre Stunts sehen will, der kommt bei dieser Show voll auf seine Kosten. Nächstes Wochenende sind sie in Wismar zu erleben.

Eine Harley Davidson mit Monster-Truck-Reifen gibt es auch zu sehen. Quelle: Michael Prochnow

Michael Prochnow