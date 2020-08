Rehna

Für die Nachwuchsfahrer des MC Rehna war die vorletzte Ferienwoche eine ganz besondere. Sie waren im Trainingscamp in Teterow. 13 Kinder im Alter von 8 bis 15 Jahren nutzten die Möglichkeit, sich vom Enduro-Europameister Arne Domeyer Tipps und Tricks zu holen. Neben Kurven und Sprungtechnik wurde den Kindern auch Grundkenntnisse im Einstellen des Fahrwerks vermittelt. Die mitgereisten Eltern und Betreuen sorgten täglich für ein ordentliches Frühstück. Anschließend ging auf unterschiedliche Strecken zum Trainieren nach Neukalen, Demmin, Malchow und Groß Schwiesow.

Nach den ersten Trainingseinheiten durften die Rennfahrernudeln am Mittag nicht fehlen. Beim gemeinsamen Grillen am Lagerfeuer am Abend wurde das Erlebte vom Tag ausgewertet. Doch die Kinder waren nicht nur auf ihren Motorrädern unterwegs. Am trainingsfreien Mittwoch ging es zusammen mit Ihren Eltern mit den Fahrrädern zum Baden an den Teterower See. Nach einem Badetag gab es am Abend in ein Riesenschnitzel. Am Donnerstag ging es im Camp mit Tischklettern, Hammerdrehen und Badminton weiter. Bis auf einen Zwischenfall mit leichten Blessuren haben alles Fahrer das Camp gut überstanden. Die Kinder und Eltern hatten die ganze Woche einen Riesenspaß. Und so wurde am Abschlussabend schon über das MX-Camp 2021 gesprochen.

Von Sebastian Zamzow