Mountainbiker im Naturschutzgebiet: Förster kritisiert Freizeitsportler

Selmsdorf

Der Blick ist einfach herrlich an diesem warmen Frühlingstag über die Pötenitzer Wiek, kein Geräusch dringt durch die dichten Bäume, unmittelbar am Strand beginnt der Wald, der sich von der Landesgrenze zu Lübeck bis an den Dassower See erstreckt. Förster Grischa Mai ist unter anderem für dieses wunderbare Stückchen Natur verantwortlich. Der Selmsdorfer genießt die Arbeit in dem Naturschutzgebiet, in das während der Zeit bis zum Mauerfall 1989 kaum ein Mensch seinen Fuß setzte. Theoretisch sollten auch heute in dem Naturschutzgebiet kaum Leute unterwegs sein. „Aber Corona hat auch dazu geführt, dass die Leute immer mehr die Natur suchen“, sagt Grischa Mai. „Und das ist auch gut so, dafür sind die Wälder da.“ Doch mit der steigenden Anzahl von Menschen im Wald nehmen auch die Probleme zu. „Das reicht von Lagerfeuer im Naturschutzgebiet über Müll, der zurückgelassen wird, laute Musik bis hin zu Motorradfahrern und Mountainbikern.“

Abgesägte Bäume entlang der Fahrradstrecken

Ein umgerissenes Schild weist darauf hin, dass Boote hier nicht ankern dürfen. Quelle: Michael Prochnow

Vor allem die Radfahrer auf ihren Crossrädern, die in dem hügeligen Gelände ideale Bedingungen vorfinden, machen Grischa Mai Sorgen. „Wenn man miteinander spricht, dann würden wir auch eine Lösung, das heißt auch eine Strecke finden. Aber jetzt kommen die Leute schon mit Motorsägen in den Wald, um sich die Strecken für die Mountainbikes freizuschneiden.“ Und da hört der Spaß auf. Denn neben Grischa Mai vom Forstamt Grevesmühlen hat auch die Naturschutzbehörde des Landkreises ein Auge auf die Bewegungen in den Naturschutzgebieten. Knapp 30 Euro kostet es beispielsweise, hier mit einem Motorrad unterwegs zu sein. „Ich habe schon Leute auf dem Motorrad angehalten, die das Ordnungsgeld in ihrer Tour mit einkalkuliert haben“, erinnert sich der Förster.

Der Blick über die Trave im Naturschutzgebiet nördlich von Selmsdorf Quelle: Michael Prochnow

Trampelpfade im Schilfgürtel

Ein illegal abgesägter Baum. Quelle: Michael Prochnow

Dass die Selmsdorfer an die schmalen Strände kommen, um die Natur zu genießen, auch dafür hat er Verständnis. „Aber wenn die Leute dann durch die Schilfgürtel streichen und die Tiere aufschrecken, dann ist das gerade jetzt in der Brut- und Setzzeit blanker Stress für die Tiere.“ Inzwischen gebe es einen richtigen Trampelpfad am Ufer entlang. Unabhängig davon, dass eine Bache mit Frischlingen auch durchaus unangenehm werden kann, wenn man ihr zu dicht auf die Schwarte rückt. Er appelliert an die Menschen, sich an die einfachen Regeln zu halten. „Auf den Wegen bleiben, keine Campingausflüge oder Grillabende im Naturschutzgebiet und vor allem keine Bäume absägen.“ Dann wären alle Seiten zufrieden. Dass Auto- und Motorradfahrer immer wieder die Schilder ignorieren und in Bereiche vordringen, wo nur Grischa Mai und seine Kollegen etwas zu suchen haben, wundert den Förster auch. „Wenn die Leute dann sagen, naja, die Schranke sei ja offen gewesen, dann frage ich sie, was sie davon halten, wenn ich in ihr Haus komme, nur weil die Tür gerade mal offen sei.“ Die Schilder an den Zufahrten seien jedenfalls eindeutig.

Das Schild weist auf die Regeln im Naturschutzgebiet hin. Quelle: Michael Prochnow

Dabei freut sich Grischa Mai über jeden Spaziergänger, der sich für die Natur interessiert und hilft, sie zu schützen. „Auch wenn die Leute Müll sammeln in dem Gebiet, was auch immer wieder vorkommt, dann finde ich das wirklich gut. Sinnvoll wäre es nur, wenn die Leute dann auch beim Förster Bescheid geben, dass wir die Sachen abholen und entsorgen können.“

