Mühlen Eichsen

Der Mühlen Eichsener Steffen Freitag ist neuer Wehrführer der Freiwilligen Feuerwehr Mühlen Eichsen. Doch bis das Ergebnis bekannt gegeben werden konnte, verging viel Zeit mit Warten auf dem Platz vor dem Gerätehaus der Brandschützer.

Coronabedingt wurde nicht wie sonst üblich per Handzeichen über die Neuwahl abgestimmt, was nur wenige Minuten gedauert hätte. Aufgrund der Hygiene- und Abstandsregeln musste per Zettel abgestimmt werden, was sonst auch für eine geheime Wahl beantragt werden kann. Aber es mussten auch alle 23 stimmberechtigten Feuerwehrleute zur Stimmabgabe ins Gerätehaus, wo sich ansonsten nur der dreiköpfige Wahlausschuss aufhalten durfte.

Urnengang wie bei Kommunalwahl

Während alle anderen draußen warteten betrat so jeder mit Mundschutz und desinfizierten Händen das „Wahllokal“ und gab seine Stimme ab, die in eine Urne wanderte – wie bei der Kommunal- oder Bundestagswahl. Erst nachdem der Wähler das Gebäude wieder verlassen hatte, durfte weiter gewählt werden.

Ergebnis nach Stunden verkündet

„Leider musste die Wahl so durchgeführt werden. Das Ergebnis wurde dann auch erst Stunden später verkündet, nachdem die Stimmen ausgezählt und kontrolliert waren“, sagte der neue Wehrführer Steffen Freitag, der bereits mit 14 Jahren in die Jugendfeuerwehr eintrat und nun Verantwortung zeigen möchte. Er hatte die deutliche Mehrheit der Stimmen auf sich vereinen können.

Benjamin Dießner warf als erstes seinen Zettel in die Wahlurne, beobachtet vom Wahlausschuss. Quelle: Maik Freitag

Nur zwei Gegenstimmen

Mit 19 Ja-Stimmen, zwei Nein-Stimmen und einer Stimmenthaltung wurde der 41-Jährige am Sonnabendabend von den 22 der insgesamt 23 zur Verfügung stehenden Mitglieder ins Amt gehoben. Die zwei Gegenstimmen störten Steffen Freitag nicht. „Es ist doch super, wenn man erst beweisen kann und muss, dass man der Richtige für diese Aufgabe ist. Das ist eine Herausforderung“, sagte der 41-Jährige.

Neue Leiter brauchen Lehrgänge

Noch etwas deutlicher wurde Frank Wrobel mit 21 Ja-Stimmen und einer Stimmenthaltung zum stellvertretenden Wehrführer ernannte. Samantha Dießner bestimmte der neue Vorstand schließlich zur Jugendwartin. Alle drei werden nun für ganze sechs Jahre die Mühlen Eichsener Feuerwehr leiten und sich, so bald es möglich ist, auf die dafür nötigen Lehrgänge begeben. „Wir müssen dazu in Malchow sogenannte Kurse ‚Leiter einer Feuerwehr‘ absolvieren“, sagte der ausgebildete Gruppenführer und Atemschutzträger Wrobel.

Nur drei Jugendliche in der Wehr

Eine erste Aufgabe sieht der Wehrführer in der Werbung von Jugendlichen. „Wir haben aktuell nur drei Jugendliche in der Wehr. Ich hoffe, dass wir vielleicht durch unsere Nähe zur Mühlen Eichsener Schule etwas Begeisterung entfachen können“, so der neu gewählte Feuerwehrchef. Da aktuell keine Dienstabende stattfinden können, hoffe er auf ein baldiges Ende des Lockdowns, um mit der Ausbildung und Neuorientierung der Wehr beginnen zu können. Ein Anfang sei mit der Wahl erst einmal gemacht, sagte er.

Von Maik Freitag