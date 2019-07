Klütz

Beliebtes Ausflugsziel für Familien war neben dem Ostseestrand am Wochenende auch die Klützer Mühle. Zum dritten Mal wurde dort seit der Wiedereröffnung das Mühlenfest gefeiert. Die große Attraktion vor allem für Kinder war ein mechanischer Bulle auf dem sie Rodeo reiten konnten.

„Viele Besucher interessieren sich auch für unseren garten hinter der Mühle“, sagt Manuela Homuth-Weilepp, die mit ihrem Mann 2017 die Mühle gekauft hat. Vor drei Jahren haben beide auch ein kleines Kürbisfeld angelegt, dazu ist inzwischen ein Gemüsegarten gekommen und es wurde eine Blütenwiese für Insekten gesät. „Deswegen haben wir auch die Vogelscheuchen da stehen“, erklärt Manuela Homuth-Weilepp. Auch Hühner sind in einem Gatter an dem wachsenden Garten und picken im Gras vor sich hin.

Imkerin Christine Quint aus Niederklütz bot ihren eigenen Honig sowie die Marmeladen und Senfe der Klützer Mühle an. Quelle: Malte Behnk

„Alles was wir dort anbauen, nutzen wir auch in der Küche“, beantwortet die Mühlenbesitzerin eine häufig gestellte Frage. Der Garten soll schließlich die meisten Zutaten für einen eigenen Hofladen liefern, in dem Marmeladen, Senfe und Chutneys angeboten werden sollen. Eine Auswahl der selbst hergestellten Produkte in Gläsern bot an einem Stand auf dem Mühlengelände auch Imkerin Christine Quint mit ihrem Honig an. „Ich wohne hier in der Nähe und wir möchten auch in der Zukunft mehr zusammen machen“, sagt sie mit Blick auf den noch geplanten Hofladen an der Mühle.

Die Klützer Mühle ist weithin sichtbar, sie hat nach dem Wiederaufbau durch eine Gruppe Freiwilliger aus der Stadt ab 1987 eine interessante Geschichte und seit 2017 hat das Restaurant mit Manuela Homuth-Weilepp und Thomas Weilepp neue Betreiber, die viel Geld in weitere Sanierungen investiert haben. Sie haben vor drei Jahren das traditionelle Mühlenfest wieder aufleben lassen.

