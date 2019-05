Teschow

Was am Traveufer unweit von Teschow und Selmsdorf zu sehen ist, erinnert nicht an ein Naturschutzgebiet, sondern an die Deponie Ihlenberg: massenhaft Abfall. Zwischen Bäumen liegen Ölflaschen, Kanister, Autoteile, Schaumstoffe, Reste eines Fahrrads. Im Schilf baumeln Fetzen von Plastiktüten. „Viel Müll kommt dazu“, warnt Dirk Diestel, Einwohner des Selmsdorfer Ortsteils Sülsdorf. Der meiste Abfall werde durch die Trave angeschwemmt. „So extrem ist es sonst nirgends“, berichtet Dirk Diestel, der viel in Wäldern unterwegs ist. „So kann es nicht bleiben. Man muss da rangehen.“

Das will Dirk Diestel nicht einfach anderen Leuten überlassen. Er bringt sich selbst mit ein, will bei einer Müllsammelaktion mitmachen und sagt: „Ich versuche etwas über die Gemeinde zu organisieren.“ Er werde den Selmsdorfer Bürgermeister Marcus Kreft ( SPD) ansprechen. Wichtig sei, dass auch die Abfuhr des Abfalls gesichert werde.

Beim Bürgermeister läuft der Sülsdorfer offenbar offene Türen ein. Marcus Kreft sagt: „Ich finde die Idee gut.“ Kreft kennt die Zustände am östlichen Traveufer. „Es ist wirklich unschön“, sagt er. Müll gelangt nach Auskunft des Bürgermeisters auch durch illegale Feiern ins Naturschutzgebiet. Ordnungsamt und Polizei waren bereits im Einsatz. Die „Stiftung Umwelt und Naturschutz Mecklenburg-Vorpommern“ bedauert: „Belastungen gehen von dem in manchen Jahren ausufernden Boots-Camping-Tourismus aus.“

Naturschutzgebiet seit 1990 123 Hektar groß ist das Naturschutzgebiet Selmsdorfer Traveufer. Es wurde am 23. Oktober 1990 ausgewiesen. Sein Ziel: Erhalt eines bis 15 Meter hohen Steiluferbereiches der Untertrave mit unbewaldeten Hängen, Gebüschen und Baumbeständen sowie angrenzender Quell- und Moorbereiche.

Eine gute Idee ist Dirk Diestels Initiative auch aus Sicht von Matthias Braun, Geschäftsführer des Landschaftspflegevereins Dummersdorfer Ufer, der sich sowohl um Naturschutzgebiete in Schleswig-Holstein, als auch in Mecklenburg-Vorpommern kümmert. Braun sagt: „Der Müll macht an der Landesgrenze nicht Stopp.“ Auch nicht am Traveufer zwischen der nördlichen Spitze der Halbinsel Teschow und der Gemeindegrenze zwischen Selmsdorf und Lübeck. Ein schmaler Uferstreifen gehört der Hansestadt. Matthias Braun berichtet: „Die östlichen Buchten bekommen mehr Müll mit als die westliche Traveseite.“ Zwei Ursachen: die Strömungs- und Windverhältnisse. Dem Missstand im Naturschutzgebiet sieht der Landschaftspflegeverein nicht tatenlos zu. Seine Mitarbeiter sammeln jedes Jahr Müll. Das dürfen sie im Winterhalbjahr außerhalb der Brutzeit. Der Verein erläutert die Bedeutung des Naturschutzgebiets: „Ehemals als Niederwald und Schafweide genutzt und dann von den DDR-Grenztruppen immer wieder freigeschnitten, findet heute in großen Bereichen eine nahezu ungestörte Waldentwicklung statt.“ Vorhanden seien Pflanzenarten wie Wundklee, Nickendes Leinkraut und die seltene Wiesen-Kuhschelle. Es gebe in dem Gebiet ein vielfältiges Mosaik unterschiedlicher Lebensräume in enger Verzahnung. Magerrasen gedeihen dort ebenso wie Pioniergebüsche und artenreicher Mischwald mit vielfältig entwickeltem Unterwuchs. Im Uferbereich finden sich Strandwälle mit Salzmiere und Strandroggen. An Süßwasserquellen wachsen Schilfröhricht mit Echtem Engelwurz, Sumpf-Gänsedistel und Quellgras.

Mit Zäunen und Beobachtungstürmen sicherte die DDR bis 1990 ihre Grenze am Traveufer. Quelle: Archiv Bundespolizei

Zur DDR-Zeit standen zwischen der Spitze der Halbinsel Teschow im Norden und Lübeck-Schlutup im Süden fünf Beobachtungstürme. Trotz Grenzsicherungsanlagen gelang mehreren Bürgern der DDR die Flucht in die BRD. Zwei Flüchtlinge kehrten wenig später über eine Grenzübergangsstelle zurück.

Eine Aufnahme der DDR-Grenztruppen zeigt den Zaun, die Trave und das Hochofenwerk in Lübeck-Herrenwyk. Quelle: privat

Tragisch endete am 25. September 1950 der Ausflug des Lübeckers Herbert Muhs. Der 20-Jährige paddelte mit einem Schlauchboot aus ehemaligen Beständen der Reichsluftwaffe über die Trave, um bei Bauern auf der Ostseite Lebensmittel zu besorgen. DDR-Grenzer entdeckten ihn am Ufer. Sie schossen auf den jungen Mann, als er weglief, das Schlauchboot bestieg und versuchte wieder zurück zu paddeln. Als er bereits das Ufer verlassen hatte, traf ihn eine Kugel in den Rücken. Noch im Boot starb Herbert Muhs an schweren inneren Verletzungen.

Jürgen Lenz