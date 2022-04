Grevesmühlen

Unsere Stadt und ihre Ortsteile sollen schön bleiben: Dafür haben sich am Wochenende 45 Frauen, Männer und Kinder in Grevesmühlen eingesetzt. Die Bürger und Mitarbeiter des Bauhofs befreiten die Stadt und mehrere Dörfer von Müll, den andere Menschen weggeworfen hatten. Nach ihrer Aktion war Grevesmühlen an vielen Stellen sauberer und ordentlicher als zuvor.

Autoreifen, Farbeimer und vieles mehr lagen an Straßenrändern und in der Natur, bevor die Abfallsammler kamen. Martin Uhle (52) und Julian Frank (11) fanden am Börzower Weg auch Unmengen an Flaschen. Warum beteiligten sie sich an der Aktion „Saubere Stadt“? Martin Uhle antwortet: „Wir machen es, um die Sauberkeit wieder herzustellen.“ Dass es um sie nicht überall gut bestellt ist, war dem Grevesmühlener aufgefallen. Der Vorteil am „Tag der Sauberkeit“: „Heute haben wir die Gelegenheit, den Müll vernünftig zu entsorgen.“ Das übernahm der Bauhof. Die Helfer trafen sich nach dem Einsatz zum gemeinsamen Imbiss.

Auch Jäger und viele andere Helfer setzen sich in diesen Tagen für mehr Ordnung und Sauberkeit in Grevesmühlen ein. Ebenfalls dabei: Kita- und Hortkinder. Sie lernen so einen guten Umgang mit Natur und Umwelt.

Von Jürgen Lenz