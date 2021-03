Upahl

Die Mitarbeiter der Autobahnmeisterei Upahl sorgen nicht nur dafür, dass Schilder und Fahrbahnen in gutem Zustand sind, sie kümmern sich auch um alles, was Fahrzeugführer während der Fahrt entsorgen. Und das ist einiges. Da sei so ziemlich alles dabei, was man sich an Müll vorstellen könne, so ein Mitarbeiter der Meisterei. Von der vollen Windel bis zum Müllbeutel fliegt alles aus dem Fenster. Jetzt waren die Mitarbeiter dabei, den Unrat vom Mittelstreifen zu entfernen. Kein Job für Leute mit schwachen Nerven.

Lkw sichert den Mitarbeiter

Zwar sorgt ein Sicherungsfahrzeug, in diesem Fall ein beleuchteter Lkw, dafür, dass niemand von hinten auffährt. Doch wenn Autos und Lastwagen mit voller Geschwindigkeit vorbeidonnern, ist das nicht nur laut, sondern auch gefährlich durch den Fahrtwind. Die Autobahnmeistereien gehören seit dem 1. Januar nicht mehr zum Straßenbauamt, sondern sind in die Autobahn GmbH des Bundes übergegangen. Die vorgesetzte Dienststelle der Upahler Mitarbeiter befindet sich inzwischen in Stolpe.

Von Michael Prochnow