Schlagsdorf

Was tun, wenn ein Museum wegen Corona nicht öffnen kann? Das Grenzhus in Schlagsdorf geht den Weg ins Internet. Es veröffentlicht jede Woche einen neuen Film. „Damit wollen die Organisatoren trotz verschobener Veranstaltung, geschlossener Ausstellung und geschlossener Archive interessierte Menschen erreichen“, erklärt Andreas Wagner. Er leitet seit 2013 Mecklenburg-Vorpommerns größtes Informationszentrum zur innerdeutschen Grenze.

2019 empfingen die Mitarbeiter 12 000 Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Bereits während des ersten Lockdowns war klar: In diesem Jahr können es nicht so viele sein. Vor allem Gruppen blieben wegen der Pandemie aus.

In diesem Jahr waren 7200 Besucher im Grenzhus

Trotzdem kamen bisher 7200 Besucher nach Schlagsdorf, um sich über die innerdeutsche Grenze und den Alltag der Menschen auf beiden Seiten des Eisernen Vorhangs zu informieren. Andreas Wagner sagt: „Wir sind froh, dass wir diese Zahl erreichen konnten.“

Kommt das Museum finanziell über die Runden, obwohl es viel weniger Eintrittsgelder eingenommen hat als in anderen Jahren? Andreas Wagner zuversichtlich. „In diesem Jahr schaffen wir es – auch durch die Unterstützung durch das Land und durch Rücklagen“, erläutert der Leiter des Museums, das der Verein „Politische Memoriale Mecklenburg-Vorpommern“ betreibt.

„Die Filme machen regionale Geschichte mit digitalen Medien zugänglich“, sagt Norbert Wagner, Leiter des Grenzhus. Wagner Quelle: Lenz Jürgen

Die Mitarbeiter haben in den vergangenen Monaten an einem Erinnerungsprojekt mitgearbeitet. Es geht um den Gebietsaustausch vor 75 Jahren. Die mecklenburgischen Gemeinden Dechow, Thurow und Lassahn wechselten von der britischen Besatzungszone zur sowjetischen und umgekehrt die Gemeinden Ziethen, Mechow, Bäk und Römnitz von der sowjetischen in die britische. Die Folgen für die Bewohner reichen bis in die Zeit der Wiedervereinigung.

Anlässlich des Jubiläums starteten die Ämter Rehna, Gadebusch, Zarrentin und Lauenburgische Seen das Erinnerungsprojekt. Eine Wanderausstellung entstand in Zusammenarbeit mit dem Grenzhus. Geplant war eine große Gedenkveranstaltung am 13. November, dem Jahrestag der Vertragsunterzeichnung. Die Pandemie hat den Organisatoren einen Strich durch die Rechnung gemacht. Sie haben das Treffen aufs nächste Jahr verschoben.

Die Wanderausstellung ist fertig. Sie kann in Schlagsdorf aber erst dann eröffnet werden, wenn die Corona-Regeln gelockert werden. Später wird sie in Ratzeburg, Zarrentin und Gadebusch gezeigt.

Das Grenzhus versucht die Lücke zu schließen, die durch die Pandemie entstanden ist. „Deshalb wurde durch die TV-Film-Nord GmbH und dem Regisseur Ulrich Koglin ein Filmprojekt entwickelt“, berichtet Andreas Wagner. 15-minütige Filme informieren über die Geschichte des Gebietsaustausches, seine Folgen und den Umgang mit der Vergangenheit.

Geschichte wird mit digitalen Medien zugänglich

Die Filme machen regionale Geschichte mit digitalen Medien zugänglich. Zu sehen sind sie auf Youtube, auf der Internetseite www.grenzhus.de/?p=742 und auf der Facebook-Seite des Grenzhus. Dessen Leiter kündigt an: „Dort erscheinen wöchentlich die Filme, die aus unterschiedlichen Perspektiven auf den Gebietsaustausch und seine Folgen zurückblicken.“

Keine Kurzarbeit im Grenzhus Die Mitarbeiterdes Informationszentrums zur innerdeutschen Grenze haben nach Auskunft des Leiters trotz der Schließung viel zu tun. Andreas Wagner berichtet: „Wir überarbeiten jetzt unser Archiv vollständig.“ Die Beschäftigen nutzen die besucherfreie Zeit für auch Arbeiten, die stören würden – den Einbau einer neuen Alarmanlage beispielsweise. Kurzarbeit ist im Grenzhus derzeit kein Thema.

Das Grenzhus stellt in den kommenden Wochen mindestens sieben Beiträge ins Netz. Der erste Film kann bereits abgerufen werden: „Schüler auf Spurensuche.“ Den Hintergrund erläutert Klaus-Jürgen Ramisch, Sachgebietsleiter für Bildung und Kultur bei der Kreisverwaltung: „Dem Autor war die Einbeziehung der jüngeren Generation bei der Erforschung der Auswirkungen des Gebietsaustausches für die Entwicklung der Region sehr wichtig.“ Vor allem Schüler der Gymnasien in Gadebusch und Zarrentin haben bei der Recherche mitgemacht und Interviews geführt.

Auf dem Außengelände des Museums steht seit 2001 ein Grenzturm der DDR hinter Zäunen und Stacheldraht. Die Ausstellung ist derzeit geschlossen. Quelle: Jürgen Lenz

Nach dem Beitrag über das Geschichtsprojekt mit Jugendlichen moderiert Heike Götz ein Gespräch zwischen Andreas Wagner und Anke Mührenberg vom Kreisarchiv Herzogtum Lauenburg. Der zweite Film trägt den Titel „Das Grüne Band geschichtlich“. In dem Beitrag begleitet Ulrich Koglin eine Fahrradtour zur ehemaligen Grenze, wo sich heute das Grüne Band erstreckt. Die Ausflügler besuchen historische Orte, die an die Geschichte des Gebietsaustausches erinnern und mit denen sich Erzählungen und Dokumente verbinden.

Finanziell unterstützt wird die Filmreihe von vielen Seiten: den Staatskanzleien in Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein, dem Landkreis Nordwestmecklenburg, der Stadt Gadebusch, der Landeszentrale für politische Bildung MV, den Sparkassenstiftungen Herzogtum-Lauenburg und Mecklenburg-Nordwest, dem Förderverein Biosphäre Schaalsee, dem Filmclub Burgtheater Ratzeburg und dem Verein „Politische Memoriale.“

Von Jürgen Lenz