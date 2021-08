Grevesmühlen

Es ist Sommer und es ist in der Region rund um Grevesmühlen einiges los. Vormittags beginnt am Sonnabend, 14. August, um 11 Uhr in Kalkhorst auf dem Sportplatz am Gemeindezentrum das Dorf- und Sportfest, das Feuerwehr und Sportverein organisieren. Mit Volleyballturnier, Jugendfußball, Dart, Hüpfburg, Traktortouren, Spielen der Feuerwehr und vielem mehr soll nach langer Ruhepause für Abwechslung gesorgt werden. Ab 20 Uhr wird sogar zum Tanz geladen, für Geimpfte, Genesene oder negativ Getestete.

Der Park von Schloss Bothmer ist beim Gartentag die Attraktion. Quelle: Helmut Strauss

Zum Gartentag öffnen sich am Sonnabend, 14. August, die Tore des Schlossparks Bothmer in Klütz mit einem besonderen Programm. Mit Bestuhlung wird eine Lesung mit Marit Beyer aus dem Hörbuch „Sissinghurst: Portrait eines Gartens“ angeboten. Es gibt Führungen durch den englischen Schlosspark sowie musikalische Untermalungen mit den Sax Puppets und visuelle Highlights mit den Stelzenläufern und Walkacts von Art Tremondo in der atemberaubenden Kulisse des Schlosses Bothmer. Einlassbeginn ist 15 Uhr, Beginn der Lesung um 16 Uhr. Der Vorverkauf wurde offiziell am 4. August beendet.

Um 18 Uhr beginnt am Sonnabend, 14. August, das Musiktheater im Park des Kulturguts Dönkendorf bei Kalkhorst. Es steht in diesem Jahr unter dem Titel Labyrinth. Die szenischen Collagen mit Schauspiel und Tanz werden von der Musik von Thilo von Westernhagen begleitet. Der Eintritt kostet 20 Euro, Kinder, Jugendliche und Studierende haben freien Eintritt.

Monika von Westernhagen schreitet das noch wachsende Rasenlabyrinth im Park des Kulturguts Dönkendorf ab. Es ist eine Kulisse für das diesjährige Musiktheater im Park Quelle: Malte Behnk

Im Freizeit- und Entdeckerpark Minimare in Kalkhorst wird am Sonnabend, 14. August, ab 12 Uhr gegrillt. Zu Bratwurst oder einem Steak gibt es auch Bier oder Weinschorle. Der Grillnachmittag ist ein Zusatzangebot. Es wird der reguläre Eintritt für die neun Themenparks von 9,50 Euro für Erwachsene und 6,50 Euro für Kinder verlangt.

Bei den Wiesenklängen auf der Festwiese hinter dem Kurhaus in Boltenhagen treten am Sonntag, 15. August, Reuters Fritzen auf. Die Kultband aus Nordwestmecklenburg spielt dort ab 16 Uhr ihre eigenen und andere Lieder. Die Markenzeichen der Fritzen sind unter anderem, dass sie vierstimmig singen, fast alle Songs selbst schreiben, auf ein Programm zurückgreifen können, das von 4 bis 100 jedes Alter anspricht, Teenager mit plattdeutschen Songs vom Hocker reißen können und auf eine einfühlsame Art ihre Musik dem Publikum darbieten – und sie spielen fast immer ohne Strom, Mikrofon und Verstärkung.

Die Gruppe Reuters Fritzen aus dem Klützer Winkel unterhielt am Nachmittag das Publikum. Quelle: Jürgen Lenz

Am Strand in Boltenhagen kann neben der Seebrücke am Sonntag, 15. August, ab 16 Uhr Salsa gelernt werden. Tanzlehrer Rasoul und sein Team verbreiten südländisches Flair und erklären die ersten Schritte.

Jeden Sonntag um 16 Uhr wird an der Seebrücke in Boltenhagen getanzt. Die Salsa Freunde aus Lübeck laden zum Mittanzen ein. Lehrer Rasoul zeigt die Schritte für Bachata, Merengue, Salsa oder Cumbia. Quelle: JULIANE SCHULTZ

In Proseken, Hohenkirchen und Klütz wird am Sonntag, 15. August, der Winzer-Orgel-Tag gefeiert. Jede der Kirchen verfügt über ein Instrument des bekannten Orgelbauers und nach der Sanierung der Klützer Orgel hatte der Orgelsachverständige Friedrich Drese die Idee dazu. In der Kirche in Proseken erklingen von 13.30 bis 14.15 Uhr Orgelmusik und liturgische Texte. In der Kirche in Hohenkirchen wird die dortige Orgel dann von 15 bis 15.45 Uhr gespielt. Anschließend wird Kaffee angeboten, bevor es zur dritten Station in der Marienkirche in Klütz geht. Dort erklingen von 17 bis 17.45 Uhr Orgelmusik, Chorale und Texte. Zum Abschluss reicht die Kirchgemeinde ein Getränk und gegen 18 Uhr geht der Winzer-Orgel-Tag zu Ende.

Premiere beim Piraten-Open-Air in Grevesmühlen Quelle: Michael Prochnow

Sonnabend, 14. August, ab 19.30 Uhr und Sonntag, 15. August, ab 16 Uhr stechen auch die Piraten vom Action-Open-Air-Theater in Grevesmühlen in See. Karten gibt es ab 23 Euro für Erwachsene auf der Internetseite des Theaters.

Premiere beim Piraten-Open-Air in Grevesmühlen Quelle: Michael Prochnow

Im Zweifelsfall ist für alle Veranstaltungen zu empfehlen: Denken Sie an eine Bestätigung über ein negatives Corona-Testergebnis mitzubringen (oder die Bestätigung einer vollständigen Impfung bzw. Genesung). Zudem gilt weiterhin Maskenpflicht in Räumlichkeiten.

Von Malte Behnk