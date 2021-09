Eine Woche vor den Landtags- und Bundestagswahlen haben die Einwohner von Nordwestmecklenburg schon die Qual der Wahl: Denn von Freitag bis Sonntag stehen etliche Veranstaltungen und Events an. Wir haben sie für Sie zusammengefasst. Kunst, Kultur, Party, Märkte und Lesungen stehen auf dem Programm.

Musik, Theater und mehr: Das ist am Wochenende in Grevesmühlen los

Veranstaltungstipps - Musik, Theater und mehr: Das ist am Wochenende in Grevesmühlen los

Veranstaltungstipps - Musik, Theater und mehr: Das ist am Wochenende in Grevesmühlen los