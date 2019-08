Schönberg

Es wabert, wummert und wogt. Es tickt, tropft und tackert. Es stampft, rollt, rauscht, jault, gleitet, fließt, klimpert, zwitschert und hallt. Es zimbelt hell und flüstert sacht. Der Keyboarder und Elektronikmusiker Onnen Bock ließ am Dienstagabend zusammen mit dem Bassisten und Keyboarder Armin Metz Klangräume aus Musik und Geräuschen entstehen. In Schönberg trafen sie auf ein begeistertes Publikum.

Zu Beginn des Konzertes kündigte Onnen Bock an: „Es ist nicht ganz gewöhnlich, was heute passiert im Musiksommer.“ Das Prinzip des Arbeitens an diesem Abend sei „Ex tempore – aus dem Stegreif.“ Es passiere einiges, das zum Denken und Fühlen anrege.

Die beiden Künstler webten einen Klangteppich mit eingängigen musikalischen Mustern, oft meditativ und hypnotisch, manchmal gefühlvoll, sanft und romantisch – und gar nicht so fremd, wie „Musik von heute“ einem breiteren Publikum erscheinen kann. Der Auftritt hätte mehr Zuhörern gefallen, als ihn erlebten.

So wie gute Filme die Augen öffnen, öffnete das Konzert von Onnen Bock und Armin Metz die Ohren. Danach einen Vogel singen zu hören, war ein Erlebnis. Der Klang der gespielten und ungespielten Töne hallte lange nach.

Von Jürgen Lenz