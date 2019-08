Schönberg

Christian Frommelt gibt ein illustriertes Orgelkonzert in Schönberg. Er tritt am Dienstag, dem 20. August, um 20 Uhr in der Sankt-Laurentius-Kirche auf.

Das besondere Orgel-Solo-Konzert im 33. Schönberger Musiksommer erzählt „von fremden Ländern und Menschen“. Dieser Titel ist die Überschrift des ersten Stückes aus Robert Schumanns Klavierzyklus „Kinderszenen“, entstanden knapp zehn Jahre vor dem Bau der Winzer-Orgel in Schönberg 1847. Zu dieser Zeit war oft die Orgel das Medium, um die aktuelle Musik der übrigen Welt in die eigene Stadt zu holen. Das war auch in Schönberg so. Auf diese Weise war Reisen möglich, auch wenn man den Ort nicht verlassen konnte oder wollte.

Die Organisatoren des Schönberger Musiksommers erläutern: „Nun sind wir gerade froh, hier zu sein, denn der aus Demmin stammende Bonn-Bad Godesberger Organist Christian Frommelt entführt uns auf eine solche reine Traumreise, auf der wir Station in verschiedenen Ländern Europas machen: Deutschland, Italien, Finnland, Polen, Frankreich, Spanien und Großbritannien. Die Kirchengemeinde kündigt an: „Dazu werden Originalkompositionen und Bearbeitungen von Robert Schumann, Johann Sebastian Bach, Jean Sibelius, Leon Boëllmann, Georges Bizet, Louis Vierne und anderen erklingen und sorgsam ausgewählte Bilder zu sehen sein, die uns die Welt in unsere Schönberger Kirche holen.“

Eintrittskarten kosten zehn Euro, Förderkarten 15 Euro. Zu haben sind sie an den bekannten Vorverkaufsstellen und an der Abendkasse, die um 19.30 Uhr öffnet. Für Kinder bis 14 Jahre ist der Eintritt frei.

Von jl