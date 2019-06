Grevesmühlen

Folk und Rock treffen auf Blues und Rock’n’Roll, um daraus das Beste für Herz, Kopf und Füße zu zaubern. Das zumindest wird für Freitag, den 21. Juni, im Grevesmühlener Kulturbahnhof versprochen. Mario Wehr und sein Team vom Café Kaffeebrenner begrüßen „Toad's Bread“.

Ursprünglich war die Truppe als spontanes Straßenmusik-Duo geplant, das dann zum Trio geworden ist. André Bode (Gesang, Gitarre, Mandoline, Bass), Michael Dzwoniarek (Schlagzeug, Gesang) und Helge Keipert (Komposition, Gesang, Gitarre, Saxofon) haben Freude an der Improvisation und spielen spontan wandelnde Eigenkompositionen.

„Toad’s Bread“ wörtlich übersetzt bedeutet „Krötenbrot“ und ist ein Synonym für den „Fliegenpilz“. Der Begriff und Bandname stammt aus dem Kriminalroman „Die Haifschwimmerin“ von Heinrich Steinfest. In dem Roman existiert in Russland eine unterirdische Kolonie, in der der Fliegenpilz die Droge der Wahl ist. „Unsere Musik ist allerdings auch ohne Genussverlust drogenfrei genießbar“, wirbt das Trio auf seiner Internetseite.

Los geht es am 21. Juni wie gewohnt um 19.30 Uhr. Eintrittskarten sind ab sofort im Café Kaffeebrenner erhältlich oder online unter www.kulturbahnhof-grevesmuehlen.de bestellbar.

Jana Franke