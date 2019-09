Lübsee

Auf ein besonderes Gastspiel können sich alle Musikinteressierten freuen. Der deutschlandweit bekannte Produzent und Arrangeur Dieter Falk tritt am Sonntag, den 22. September, um 18.30 Uhr in der Kirche in Lübsee auf. Er wird nach Auskunft des Pastors Dirk Greverus nicht nur viel Musik spielen, sondern auch...