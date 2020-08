Dönkendorf

Eine Liebeserklärung an die Natur erwartet Freunde von Musik, Tanz und Theater am kommenden Sonnabend, dem 15. August, im Park des Kulturguts Dönkendorf. Dafür hat Veranstalterin Monika von Westernhagen die sechsköpfige Tanzgruppe „Kollektiva contemporary dance“ aus Hamburg gewinnen können.

Das Musiktheater in Dönkendorf findet zum 21. Mal statt. Eine Fangemeinde gibt es vor allem in Lübeck und Umgebung. Daher besteht die Sorge, dass sie als Tagestouristen aus Schleswig-Holstein, die in Corona-Zeiten nicht nach Mecklenburg-Vorpommern kommen dürfen, nicht anreisen.

Christian Kaiser nimmt Publikum mit auf eine Reise

Einlass in den Park ist um 18 Uhr. Die Aufführung des Musiktheaterstücks beginnt einige Zeit später. Die Eintrittskarten kosten 20 Euro pro Person. Kinder, Jugendliche und Studenten haben freien Eintritt.

Der Berliner Sprecher Christian Kaiser, der diese Rolle schon in den letzten Jahren innehatte, nimmt das Publikum mit auf eine Reise durch das Stück. Neben Warnfried Altmann am Saxofon, Bérengère Le Boulaire an der Geige und Ilja Pril am Klavier wird ein weiterer Instrumentalsolist das Programm bereichern.

Monika von Westernhagen bereitet das Musiktheater im Park des Kulturguts Dönkendorf für 2020 vor. Der Titel ist "Natur - eine Liebeserklärung" Quelle: Malte Behnk

Der Posaunist Konrad „Conny“ Bauer hat sich vor allem auf Improvisation im Bereich des Free Jazz spezialisiert und wird damit Warnfried Altmann, mit dem er auch schon gemeinsam in der Kulturkirche Stralsund aufgetreten ist, ergänzen. Die Sängerinnen Monika von Westernhagen und Martina Schänzle sowie der Dönkendorfer Chor, der sich im Park verteilt, sorgen für weitere Glanzlichter.

Von Jana Franke