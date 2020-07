Musiktheater im Park: Liebeserklärung an die Natur in Dönkendorf

Dönkendorf

Das Musiktheater im Park des Kulturguts in Dönkendorf hat schon 20 Jahre Tradition und es kann auch in diesem Jahr am 15. August stattfinden, wie Gastgeberin Monika von Westernhagen jetzt sicher weiß. Aber aufgrund der Corona-Regelungen wird es etwas anders werden, als es regelmäßige Besucher vielleicht gewohnt sind.

„Zuerst hatten wir befürchtet, es gar nicht machen zu dürfen. Dann haben wir überlegt, es sehr klein zu machen“, sagt Monika von Westernhagen. „Jetzt haben wir vor, fast alles, was wir geplant haben auch umzusetzen.“

Nicht alle Plätze überdacht

Allerdings wird nicht das gesamte Publikum unter dem Schleppdach im Park des Gutshauses untergebracht werden können. „Einige Stühle werden wir auch drum herum arrangieren“, sagt Monika von Westernhagen. Dass es auch mit mehr Abstand zwischen den Stühlen funktioniert, hat der Erzählabend mit Birte Bernstein am 26. Juni gezeigt, auch wenn da keine 200, aber dennoch 35 Besucher dabei waren. „Es wird diesmal auch kein aufwendiges Bühnenbild von Tim Maertens geben. Wir werden selber etwas mit alten Ästen und toten Bäumen machen.“

Ob der Dönkendorfer Chor und der Hochschulchor Wismar in diesem Jahr beim Musiktheater im Park zum Einsatz kommen, ist noch nicht ganz geklärt. Quelle: Malte Behnk

Ob der Chor der Hochschule Wismar und der Dönkendorfer Chor ihre gemeinsame Stimmgewalt beim Musiktheater präsentieren, ist noch nicht ganz sicher. „Wir haben mit dem Dönkendorfer Chor jetzt dreimal draußen geprobt. Das war sehr schön. Ich bin aber noch nicht sicher, ob es klappt, den Chor mit den bestehenden Regeln einzusetzen. Vielleicht wird man ihn eher aus der Ferne hören“, sagt Monika von Westernhagen. Auch wenn das Musiktheater unter freiem Himmel stattfindet, sind bestimmte Abstände trotzdem einzuhalten.

Sechs Tänzerinnen

Neu ist bei der diesjährigen Inszenierung, dass insgesamt sechs Tänzerinnen beteiligt sind. „Sie kommen aus Hamburg, und zu ihnen gehört Laura Hehlke, die früher im Nachbarhaus hier in Dönkendorf gewohnt hat“, erklärt Monika von Westernhagen, wie es zu dem Kontakt kam. Die Tänzerinnen werden den Park als Bühne nutzen und die Liebeserklärung an die Natur in Bewegung umsetzen. Als Musiker werden unter anderem wieder Warnfried Altmann am Saxofon, Berengere Le Boulaire an der Violine und Ilya Pril am Klavier das Musiktheater bereichern.

Monika von Westernhagen bereitet das Musiktheater im Park des Kulturguts Dönkendorf für 2020 vor. Der Titel lautet: „Natur – eine Liebeserklärung“. Quelle: Malte Behnk

Liebe zur Natur

Mit dem Titel „Natur – eine Liebeserklärung“ für das diesjährige Musiktheater besinnt sich Monika von Westernhagen darauf, was sie schon faszinierte, als sie mit ihrem verstorbenen Mann Thilo von Westernhagen nach Nordwestmecklenburg gezogen ist. „Die Liebe zur Natur, das Vogelgezwitscher, die Düfte und sogar das wechselnde Wetter – das ist alles so schön.“ Das im vergangenen Jahr noch sehr gestiegene Interesse der Menschen an der Natur und am Umweltschutz sei aber durch Corona sehr in den Hintergrund geraten.

Kleine Schätze erkennen

„Mir geht es nicht darum, auf etwas Bestimmtes aufmerksam zu machen, aber die Situation der Natur hat sich nicht zum Besseren verändert“, sagt von Westernhagen, die an die Schönheit der Tier- und Pflanzenwelt erinnern möchte, denn was man liebt, das schützt man auch. So berichtet sie von kleinen Erlebnissen: „Als wir jetzt mit dem Chor draußen geprobt haben, haben die Vögel gleich mitgesungen. Das sind so kleine Schätze, die man jetzt entdeckt, weil wir nicht drinnen proben können.“

Inszenierungen seit 2010 2019: Eine Sommerreise 2018: Eine Winterreise 2017: Sonnengesänge 2016: Lieder von Unschuld und Erfahrung nach William Blake 2015: Elements of Love 2014: Von Sehnsucht und Liebe 2013: Kathay 2012: Romeo und Julia 2011: Jorinde & Joringel 2010: Ein Sommernachtstraum

Die Nachfrage nach Eintrittskarten für das Musiktheater im Park halten sich bislang noch in Grenzen. Anmeldungen oder Kartenreservierungen sind aber für die Veranstalter hilfreich, um die Anzahl der benötigten Stühle zu kennen. Karten kosten 20 Euro pro Person, Kinder, Jugendliche und Studenten haben freien Eintritt. Telefonisch unter 038827/50850 oder per Mail an hortus.musicus@gmx.de können Eintrittskarten reserviert werden.

Von Malte Behnk