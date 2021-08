Grevesmühlen

Sollten Ihnen in den kommenden Tagen vier Frauen und zwei große voll bepackte Kaltblutpferde begegnen – nur Mut, sprechen Sie sie ruhig an. Die Gruppe wandert von Klein Hundorf einen Rundkurs über Bernstorf, Dassow, Brook, Kussow und Sievershagen und ist Teil der „Mut Tour“, viele Teilnehmer wandern, paddeln oder radeln insgesamt 3330 Kilometer durch Deutschland und schon zum zweiten Mal in diesem Jahr durch Nordwestmecklenburg. Ihr Ziel: mit den Menschen ins Gespräch kommen, ein Zeichen setzen für mehr Offenheit im Umgang mit psychischen Erkrankungen. 

„Die Depression ist ja nicht immer da“

So berichtet Michaela Göddenhoff ganz offen von ihrer Depression. „Ich möchte meine Erkrankung nicht verstecken“, sagt sie. Wie geht das: fünf Tage lang am Stück laufen trotz Depression und das auch noch im Nieselregen? „Die Depression ist ja nicht immer da“, erklärt die junge Frau. Es gibt so viel, was die Menschen nicht über diese und andere psychische Erkrankungen wissen.

„Der Tod ist nicht der einzige Ausweg!“

„Mein Cousin war depressiv, hat sich das Leben genommen“, erläutert Katrin Lohse aus Münster ihre Motivation, so öffentlich durch Nordwestmecklenburg zu wandern. Sie möchte schon im Vorfeld für Aufgeschlossenheit werben und über Hilfsangebote informieren: „Damit es bei anderen gar nicht erst so weit kommt.“ Ihre Botschaft: „Der Tod ist nicht der einzige Ausweg!“

„Mein persönlicher Wunsch bekommt einen größeren Sinn“

„Wir machen hier keine therapeutische Wanderung“, erläutert die Erlebnispädagogin Netti Lüncker aus Zülpich bei Bonn. Aber fest steht: „Draußen sein tut der Seele gut!“

Für die Tourleiterin Gunta Zvidrina geht mit der Wanderung ein Traum in Erfüllung: „Ich wollte schon immer mal mit meinen Pferden wandern.“ Jetzt tragen das Noriker Kaltblut „Vulkan“ und das polnische Kaltblut „Kliwia“, die sonst in ihrem Garten in Klein Hundorf ackern, das Gepäck der Frauen. Die Besitzerin freut sich: „So bekommt mein persönlicher Wunsch, mit den Pferden unterwegs zu sein, einen größeren Sinn“.

Die Tour dauert noch bis Freitag. Jeder, der mag, ist herzlich eingeladen, sich mutig auf etwas Neues einzulassen und ein Stück des Weges mit ihnen zu gehen.

Von Annabelle von Bernstorff