Gadebusch

Ein Zeuge hatte am Samstagabend gegen 22.00 Uhr die Polizei in Gadebusch gerufen, als er zwei Täter beobachtete, die versuchten, in eine Firma einzubrechen. Der mutige Hinweisgeber hielt die beiden 23-Jährigen von der Flucht ab, indem er seinen Pkw so vor ihr Auto stellte, dass sie nicht wegfahren konnten. Er konnte die Männer festhalten, bis die Polizei eintraf.

Vor Ort stellte die Polizei mehrere Stellen am Zaun fest, an denen die Täter sich Zugang zum Firmengelände verschaffen wollten. Der Wismarer Kriminaldauerdienst wurde hinzugezogen und hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Tatverdächtigen wurden nach Feststellung der Personalien von der Polizei entlassen. Gegen die mutmaßlichen Einbrecher wird jetzt wegen Versuchs des besonders schweren Diebstahls ermittelt.

Von OZ